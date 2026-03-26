Zysk operacyjny wyniósł 952 mln zł wobec 662 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 518 mln zł wobec 1 134 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 460 mln zł w IV kw. 2025 r. obr. wobec 5 671 mln zł rok wcześniej.

W całym 2025 roku obrotowym (1 lutego 2025 - 31 stycznia 2026) spółka miała 1 500 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 747 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 23 109 mln zł w porównaniu z 20 194 mln zł rok wcześniej. Raportowany zysk EBITDA sięgnął 4 568 mln zł wobec 4 104 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

LPP podaje wyniki. Najbardziej ambitna strategia

"Za nami intensywny rok, pierwszy w którym wdrażaliśmy najbardziej ambitną strategię rozwoju Grupy w historii. Od pierwszych dni 2025 roku skoncentrowaliśmy naszą uwagę i energię na realizacji zobowiązań jakich podjęliśmy się na kolejne 3 lata. Wyznaczyliśmy ambitny kierunek rozwoju marki Sinsay oparty o zwiększenie naszego zasięgu geograficznego przy jednoczesnym zachowaniu rentowności Grupy. Ten wysiłek opłacił się - rok 2025 zamykamy z 25-proc. dynamiką wzrostu powierzchni handlowej i 3 748 salonami oraz poszerzonym portfolio sklepów aż o 6 nowych rynków, w tym w perspektywicznej Azji Centralnej. Przez rok wypracowaliśmy ponad 21-proc. wzrost sprzedaży w walutach stałych, który przyniósł przeszło 23 mld zł przychodów. Szczególnym powodem do satysfakcji jest fakt, że po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe, tak dynamiczny wzrost realizowaliśmy przy poprawie rentowności na każdym poziomie, tj. 5,4 mld zł EBITDA (+31% r/r), 3,3 mld zł EBIT (+37% r/r) oraz 2,4 mld zł zysku netto (+36% r/r)" - napisał prezes Marek Piechocki w liście do akcjonariuszy.

"Istotnym elementem ubiegłorocznych zdarzeń finansowych była z kolei trudna, aczkolwiek konieczna decyzja o dokonaniu odpisów w kwocie 823 mln zł z tytułu należności po dezinwestycji biznesu Grupy w Rosji w 2022 roku. Zdarzenie to miało charakter niegotówkowy, nie wpłynęło na płynność czy kondycję finansową Grupy, ani też tempo realizowanych przez nas inwestycji. Dokonany odpis nie zmienia również naszego tradycyjnego już - podejścia do polityki dywidendowej, którą konsekwentnie realizujemy. W 2025 roku wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 660 zł na akcję, a na rok bieżący zadeklarowaliśmy jej wysokość na poziomie 900 zł na walor. To naturalna konsekwencja rosnącej skali naszej działalności i stabilnych wyników operacyjnych Grupy. Wysoka dyscyplina kosztowa oraz dobra sprzedaż i mocne fundamenty finansowe po raz kolejny pozwoliły nam wypracować w 2025 roku solidny zysk, którym ponownie podzielimy się z naszymi akcjonariuszami" - dodał.