"Rada ogłasza dzisiaj, że zatwierdziła możliwość wykupu akcji własnych do wartości 200 mln euro, do wykorzystania w latach obrotowych 2025-2027. Pozwoli to Radzie rozważyć możliwości potencjalnego skupu akcji własnych od czasu do czasu, zgodnie z odpowiednimi zgodami otrzymywanymi od walnego zgromadzenia" - czytamy w komunikacie.

Grupa przypomniała, że podczas publikacji wyników za pełny rok obrotowy w grudniu 2024 r., przedstawiła ramy dla alokacji kapitału, koncentrując się na utrzymaniu solidnego bilansu oraz zapewnieniu odpowiedniej płynności dla prowadzonej działalności.

"W obszarach, w których Grupa generuje nadwyżkę gotówki, nadal będziemy nadawać priorytet inwestycjom na rzecz organicznego rozwoju naszej działalności, dającego atrakcyjny zwrot z kapitału. Podkreśliliśmy wówczas, że jakiekolwiek nadwyżki kapitału rozpoznawane w miarę upływu czasu mogą zostać zwrócone akcjonariuszom poprzez dywidendy i/lub wykupu akcji własnych w zależności od rekomendacji zarządu i decyzji akcjonariuszy" - czytamy dalej.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco, Dealz i Poundland. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.