Zalando z nową strategią. Nie wyklucza przejęć i obiecuje lepsze wyniki

Mimo nadal słabszej koniunktury wyniki finansowe Zalando urosły. Pomogły oszczędności, w tym cięcie zatrudnienia. Firma mniej inwestowała. Jej zysk operacyjny przekroczył 190 mln euro, więcej niż podwajając się w porównaniu z 2022 r. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy i wyniósł niecałe 350 mln euro. Na czysto zarobiła ona 83 mln euro, także kilka razy więcej niż w 2022 r.

Usługi, sport i rodzina

Tym razem pomysł zespołu Gentza na to, jak sprawić, aby Zalando znowu się rozpędziło to przekonać marki, aby używały „systemu operacyjnego” zbudowanego przez firmę do obsługi konsumentów.

W języku korporacyjnym szef Zalando definiuje ten cel jako „rozszerzenie strategii o budowę pan-europejskiego ekosystemu dla e-commerce w segmencie moda i styl życia”.

W praktyce chodzi o ściślejsze związanie producentów ze spółką, ale niekoniecznie z jej aplikacjami sprzedażowymi. Firmy mają wykorzystywać marketingowe umiejętności i zasoby logistyczne oraz IT Zalando do tego, by sprzedawać także w innych kanałach na rynkach Europy.

Finansowy cel Zalando to zwiększyć przychody od producentów, które w 2023 r. wyniosły 0,86 mld euro.

Jeśli chodzi o kategorie produktów, to zarząd Zalando widzi szczególny potencjał w kategoriach sport i dzieci oraz rodzina. Według zaprezentowanych dziś prognoz, do 2027 r. wydatki na produkty z tych kategorii w Europie mają rosnąć o kilkanaście procent rocznie do odpowiednio 77 i 47 mld euro, a zakupy przez internet odpowiadać za 30 i 33 proc. tych sum.