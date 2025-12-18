Po godzinie handlu na pierwszą pozycję w rankingu finałowym wskakuje Monika Potorska. Na giełdzie wciąż przeważają spadki. WIG20 traci 0,35 proc., WIG jest 0,28 proc. pod kreską.
Większość uczestników dokonała już pierwszych transakcji.
Do finału Parkiet Challenge zakwalifikowało się dziesięć osób. Uczestnicy do finału zasiądą z kapitałem osiągniętym w pierwszym etapie Parkiet Challenge, a osoba, która awansowała z dogrywki – z wynikiem dogrywkowym. Osoba, która po etapie finałowym będzie miała najwyższą stopę zwrotu, wygra Parkiet Challenge i zgarnie 20 tys. zł. Za zajęcie drugiego miejsca czeka 10 tys. zł, a trzeciego - 5 tys. zł. Wszyscy pozostali finaliści otrzymają nagrody pieniężne od 3 tys. zł do 1 tys. zł.
Po ciężkiej sesji w USA krajowy rynek rusza na czerwono. WIG20 po dwóch kwadransach od startu handlu kasowego zniżkuje o 0,3 proc. Wśród dużych spółek na początku sesji gorzej radzi sobie większość banków. Pod kreską są też Grupa Kęty, PGE i Kruk. Liderem z rana jest Pepco Group.
Przypomnijmy, że uczestnicy finału gry giełdowej mają do dyspozycji instrumenty rynku pochodnego.
Tegoroczny finał Parkiet Challenge ruszył na dobre. Mamy już pierwsze przetasowania w rankingu. Kwadrans od startu rynku kasowego na czele pozostaje lider po pierwszym etapie - Adam Bolek.
To jest właśnie ten moment. Już dziś wielki finał gry giełdowej Parkiet Challenge. Zapowiadają się duże emocje, bo różnice między finalistami są niewielkie.
Do finału awansowało dziesięć osób. Dziewięć z nich awansowało do rozgrywki z etapu głównego. Jedna osoba dołączyła do grona finalistów z etapu dogrywkowego. Gra idzie nie tylko o prestiż, ale też o atrakcyjne nagrody. Na zwycięzcę wielkiego finału czeka 20 tys. zł. Druga osoba otrzyma 10 tys. zł, a trzecia – 5 tys. zł. Każdy z uczestników, który weźmie udział w wielkim finale, może liczyć na nagrod