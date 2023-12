Szef Fitch Ratings: zmiana rządu nie pociągnie w górę ratingu Polski

Teoretycznie jest to możliwe, choć zależy to od tego, jak bardzo ten brudny miks energetyczny wpływa na finanse publiczne kraju. Jeśli krajowe firmy tracą kontrahentów, którym zależy na niskoemisyjnym łańcuchu dostaw, efektem może być na przykład spadek wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, co oczywiście miałoby wpływ na bilans rządu. Lub jeśli firmy z tego kraju będą musiały kupować kosztowne uprawnienia do emisji CO2, mogą stracić międzynarodową konkurencyjność, co również wpłynie na wpływy z podatków. Jednak naszym zdaniem w przypadku ratingu Polski są to nadal czynniki o charakterze średnio- i długoterminowym, więc nie są jeszcze tak istotne.

Inaczej jest w przypadku przestrzegania rządów prawa. Z państwa komunikatu wynika, że kwestie związane z praworządnością są istotne dla oceny wiarygodności kredytowej Polski. Jak to rozumieć? Jedna z agencji ratingowych po wyborach z 2015 r. obniżyła ocenę wiarygodności Polski, tłumacząc to właśnie ryzykiem osłabienia porządku instytucjonalnego. Potem jednak tę decyzję cofnęła, choć KE cały czas wytykała rządowi PiS naruszanie reguł praworządności. Fitch konsekwentnie utrzymywał rating Polski bez zmian. Czy to oznacza, że jeśli nowy rząd skończy spór z KE dotyczący praworządności, nie będziecie rozważali podwyższenia z tego tytułu polskiego ratingu?

Standardy rządów prawa oceniamy przez pryzmat wskaźników dobrego rządzenia (WGI) publikowanych przez Bank Światowy. Jest to czynnik, który ma znaczenie dla ratingu kredytowego każdego kraju. W Polsce wskaźniki te w ostatnim czasie spadają, ale wciąż są na relatywnie wysokim poziomie - dlatego nie podejmowaliśmy żadnych działań pomimo kontrowersyjnych zmian w sądownictwie etc., choć przyglądaliśmy się tej kwestii. Teraz widzimy zapowiedzi, że nowy rząd będzie chciał odwrócić te negatywne zmiany, co może mieć duże znaczenie dla relacji Polski z UE, w tym dostępu do funduszy unijnych. Same kwestie poszanowania praworządności w Polsce nie są jednak obecnie kluczowym czynnikiem wpływającym na rating kredytowy. Większe znaczenie będzie miała polityka fiskalna rządu i to, czy w średnim terminie będzie on w stanie zmniejszyć deficyt sektora finansów publicznych, który na razie oscyluje wokół 5 procent PKB.

Gdy S&P obniżyła rating Polski w 2016 r., uzasadniała to tym, że naruszenie ładu instytucjonalnego może zahamować napływ inwestycji do Polski. Nic takiego się nie stało, inwestycje płynęły do Polski szerokim strumieniem, a nasza gospodarka należała do najszybciej rozwijających się w UE. Jak to możliwe?

Naruszenia praworządności mogły potencjalnie zaszkodzić polskiej gospodarce, np. gdyby doprowadziły do eskalacji konfliktu rządu z Brukselą i ryzyka Polexitu. Tak się jednak nie stało. Inwestorzy najwyraźniej nie dostrzegali ryzyka opuszczenia przez Polskę UE i oceniali atrakcyjność polskiej gospodarki przez pryzmat innych czynników: głębokości rynku, jakości siły roboczej itp.