Gospodarka
Notowania

Niemiecka sprzedaż detaliczna spadła mocniej niż oczekiwano

Sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła w lipcu znacznie bardziej niż oczekiwano, co pogorszyło prognozy dotyczące konsumpcji w trzecim kwartale.

Publikacja: 29.08.2025 15:39

Niemiecka sprzedaż detaliczna spadła mocniej niż oczekiwano

Foto: Imke Lass/Bloomberg

Przemysław Szubański

Sprzedaż detaliczna spadła o 1,5 proc. w porównaniu z czerwcem. To największy spadek od sierpnia 2023 r. Lipcowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej świadczą o wyraźnym spadku wydatków konsumpcyjnych w największej gospodarce Europy. Rzeczywisty spadek jest prawie czterokrotnie większy od oczekiwań rynkowych: analitycy ankietowani przez Reuters przewidywali spadek o 0,4 proc.

Niektórzy analitycy mieli nadzieję, że wraz ze spadkiem popytu zagranicznego na skutek amerykańskich ceł, krajowi konsumenci przejmą inicjatywę.

– Jednak w lipcu te nadzieje zostały zawiedzione – powiedział Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank.

– Wiele gospodarstw domowych decyduje się na większe oszczędności, ponieważ martwi się o przyszłość, a tendencja ta będzie się nasilać w obliczu złych wiadomości z rynku pracy, nawet jeśli wzrost bezrobocia nie będzie bardzo duży i nie będzie zaskoczeniem – powiedział prezes Ifo, Clemens Fuest.

Spadek miesięczny, wzrost roczny

Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła o 1,5 proc. realnie (po uwzględnieniu zmian cen) i o 1,0 proc. nominalnie (bez uwzględnienia zmian cen) w lipcu w porównaniu z czerwcem 2025 r., po uwzględnieniu czynników kalendarzowych i sezonowych. W porównaniu z lipcem 2024 r. sprzedaż wzrosła o 1,9 proc. realnie i o 3,1 proc. nominalnie. W czerwcu 2025 r. sprzedaż detaliczna pozostała bez zmian w porównaniu z majem, a po korekcie wstępnych wyników wzrosła o 1,0 proc. realnie i o 0,8 proc. nominalnie.

Wobec czerwca sprzedaż spadła w każdym sektorze

W lipcu sprzedaż w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi spadła o 1,8 proc. realnie i o 1,2 proc. nominalnie, po uwzględnieniu czynników kalendarzowych i sezonowych, w porównaniu z poprzednim miesiącem. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r. sprzedaż w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi wzrosła o 0,1 proc. realnie i o 2,8 proc. nominalnie.

W sektorze handlu detalicznego artykułami niespożywczymi sprzedaż w lipcu, po uwzględnieniu czynników kalendarzowych i sezonowych, spadła o 0,7 proc. realnie i o 0,5 proc. nominalnie w porównaniu z poprzednim miesiącem. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r. sprzedaż wzrosła o 3,5 proc. realnie i o 4,2 proc. nominalnie.

Sprzedaż w handlu internetowym i wysyłkowym spadła o 3,8 proc. w ujęciu realnym i o 3,1 proc. w ujęciu nominalnym. W porównaniu z lipcem 2024 r. sprzedaż wzrosła o 13,8 proc. w ujęciu realnym i o 14,1 proc. w ujęciu nominalnym.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Miejsca Regiony Europa Niemcy Dane Gospodarcze Sprzedaż Detaliczna Gospodarka wzrost gospodarczy konsumpcja
Ponad trzy miliony bezrobotnych w Niemczech
Gospodarka światowa
Ponad trzy miliony bezrobotnych w Niemczech
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Ceny niemieckiego importu jeszcze spadają
Gospodarka światowa
Ceny niemieckiego importu jeszcze spadają
Lisa Cook zasiadała w Zarządzie Rezerwy Federalnej od 2022 r. Jak na razie deklarowała,że nie odejdz
Gospodarka światowa
Uderzenie w Lisę Cook może być pułapką na Fed
Lisa Cook
Gospodarka światowa
Kim jest pierwsza czarnoskóra kobieta, która została wybrana do zarządu Fedu?
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?