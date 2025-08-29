Sprzedaż detaliczna spadła o 1,5 proc. w porównaniu z czerwcem. To największy spadek od sierpnia 2023 r. Lipcowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej świadczą o wyraźnym spadku wydatków konsumpcyjnych w największej gospodarce Europy. Rzeczywisty spadek jest prawie czterokrotnie większy od oczekiwań rynkowych: analitycy ankietowani przez Reuters przewidywali spadek o 0,4 proc.
Niektórzy analitycy mieli nadzieję, że wraz ze spadkiem popytu zagranicznego na skutek amerykańskich ceł, krajowi konsumenci przejmą inicjatywę.
– Jednak w lipcu te nadzieje zostały zawiedzione – powiedział Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank.
– Wiele gospodarstw domowych decyduje się na większe oszczędności, ponieważ martwi się o przyszłość, a tendencja ta będzie się nasilać w obliczu złych wiadomości z rynku pracy, nawet jeśli wzrost bezrobocia nie będzie bardzo duży i nie będzie zaskoczeniem – powiedział prezes Ifo, Clemens Fuest.
Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła o 1,5 proc. realnie (po uwzględnieniu zmian cen) i o 1,0 proc. nominalnie (bez uwzględnienia zmian cen) w lipcu w porównaniu z czerwcem 2025 r., po uwzględnieniu czynników kalendarzowych i sezonowych. W porównaniu z lipcem 2024 r. sprzedaż wzrosła o 1,9 proc. realnie i o 3,1 proc. nominalnie. W czerwcu 2025 r. sprzedaż detaliczna pozostała bez zmian w porównaniu z majem, a po korekcie wstępnych wyników wzrosła o 1,0 proc. realnie i o 0,8 proc. nominalnie.
W lipcu sprzedaż w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi spadła o 1,8 proc. realnie i o 1,2 proc. nominalnie, po uwzględnieniu czynników kalendarzowych i sezonowych, w porównaniu z poprzednim miesiącem. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r. sprzedaż w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi wzrosła o 0,1 proc. realnie i o 2,8 proc. nominalnie.
W sektorze handlu detalicznego artykułami niespożywczymi sprzedaż w lipcu, po uwzględnieniu czynników kalendarzowych i sezonowych, spadła o 0,7 proc. realnie i o 0,5 proc. nominalnie w porównaniu z poprzednim miesiącem. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r. sprzedaż wzrosła o 3,5 proc. realnie i o 4,2 proc. nominalnie.
Sprzedaż w handlu internetowym i wysyłkowym spadła o 3,8 proc. w ujęciu realnym i o 3,1 proc. w ujęciu nominalnym. W porównaniu z lipcem 2024 r. sprzedaż wzrosła o 13,8 proc. w ujęciu realnym i o 14,1 proc. w ujęciu nominalnym.
Liczba bezrobotnych w Niemczech przekroczyła trzy miliony po raz pierwszy od dekady, co zwiększa szanse na szybkie osiągnięcie rezultatów dzięki ogromnym planom inwestycyjnym rządu.
Niemieckie ceny importowe spadły w lipcu o 1,4 proc. w ujęciu rok do roku, poinformował w piątek urząd statystyczny. Analitycy ankietowani przez agencję Reuters przewidywali spadek o 1,2 proc. Ceny eksportowe wzrosły rok do roku o 0,6 proc.
