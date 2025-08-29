Sprzedaż detaliczna spadła o 1,5 proc. w porównaniu z czerwcem. To największy spadek od sierpnia 2023 r. Lipcowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej świadczą o wyraźnym spadku wydatków konsumpcyjnych w największej gospodarce Europy. Rzeczywisty spadek jest prawie czterokrotnie większy od oczekiwań rynkowych: analitycy ankietowani przez Reuters przewidywali spadek o 0,4 proc.

Reklama

Niektórzy analitycy mieli nadzieję, że wraz ze spadkiem popytu zagranicznego na skutek amerykańskich ceł, krajowi konsumenci przejmą inicjatywę.

– Jednak w lipcu te nadzieje zostały zawiedzione – powiedział Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank.

– Wiele gospodarstw domowych decyduje się na większe oszczędności, ponieważ martwi się o przyszłość, a tendencja ta będzie się nasilać w obliczu złych wiadomości z rynku pracy, nawet jeśli wzrost bezrobocia nie będzie bardzo duży i nie będzie zaskoczeniem – powiedział prezes Ifo, Clemens Fuest.

Spadek miesięczny, wzrost roczny

Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła o 1,5 proc. realnie (po uwzględnieniu zmian cen) i o 1,0 proc. nominalnie (bez uwzględnienia zmian cen) w lipcu w porównaniu z czerwcem 2025 r., po uwzględnieniu czynników kalendarzowych i sezonowych. W porównaniu z lipcem 2024 r. sprzedaż wzrosła o 1,9 proc. realnie i o 3,1 proc. nominalnie. W czerwcu 2025 r. sprzedaż detaliczna pozostała bez zmian w porównaniu z majem, a po korekcie wstępnych wyników wzrosła o 1,0 proc. realnie i o 0,8 proc. nominalnie.