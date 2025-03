– To jeszcze nie jest gospodarka bez łańcuchów, ale wiosenna gorączka w wyniku ogłoszonego pakietu fiskalnego wydaje się wisieć w powietrzu – dodał.

Jego zdaniem połączenie najnowszych wskaźników zaufania z dostępnymi twardymi danymi sugeruje, że gospodarka niemiecka osiągnęła dno w pierwszym kwartale nowego roku, nawet jeśli jest za wcześnie, aby ogłosić koniec stagnacji. Balansując między krótkoterminowymi ryzykami (taryfy USA) a długoterminowymi możliwościami (bodźce fiskalne), gospodarka powinna stopniowo odbić w ciągu roku. – Jednak dokładny czas, w którym to nastąpi, pozostaje niejasny. Nie zapominajmy, że nadal nie ma nowego rządu, porozumienia koalicyjnego ani planu, kiedy i ile wydać z nowo utworzonej przestrzeni fiskalnej – stwierdził ekonomista.

Jak ocenia, wdrożone we właściwy sposób inwestycje w infrastrukturę powinny doprowadzić przynajmniej do cyklicznego ożywienia. Zastrzeżenie pozostaje jednak takie, że same środki fiskalne – imponujące, jakkolwiek ich rozmiar może być – niewiele zrobią, aby poprawić konkurencyjność gospodarki. – Nowoczesna infrastruktura jest niezbędna dla jednej z największych gospodarek świata, ale z natury nie napędza innowacji, transformacji sektorowej ani nowych możliwości wzrostu – podsumował Carsten Brzeski.