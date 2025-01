Wyraźnie wzrosła presja na juana, akcje oraz rentowności chińskich obligacji

Juan chiński umiarkowanie umacniał się we wtorek wobec dolara, po tym jak w poniedziałek jego notowania przebiły poziom 7,33 juanów za 1 USD i stały się najsłabsze od września 2023 r. Jeszcze pod koniec września za 1 USD płacono nieco poniżej 7 juanów. Później jednak chińska waluta traciła wobec amerykańskiej ze względu na ryzyko, że nowa administracja Trumpa zaostrzy wojnę handlową z Chinami. Te obawy wyraźnie ciążą również chińskiemu rynkowi akcji. O ile we wrześniu indeks Shanghai Composite bardzo mocno zyskiwał (ze względu na nadzieję na stymulację gospodarczą), to później wszedł w trend boczny. Od początku 2025 r. stracił 3,6 proc., a niedawno znalazł się najniżej od października.