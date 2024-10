- Ponieważ PKB urósł o 4,8 proc. w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku, to dzięki dodatkowej stymulacji w czwartym kwartale, osiągnięcie całorocznego wzrostu wynoszącego około 5 proc. jest w zasięgu ręki. Pomimo wielu wyzwań, wygląda na to, że gospodarkę chińską można uleczyć. Jest powód, by być nastawionym bardziej optymistycznie, co do wzrostu w nadchodzących latach, gdyż rząd jest zdeterminowany, by wspierać gospodarkę - wskazuje Tianchen Xu, ekonomista w Economist Intelligence Unit.

- Wciąż czekamy na więcej jasność w kwestii stymulacji fiskalnej. Możemy czekać na jej szczegóły do listopada, gdyż wynik wyborów prezydenckich w USA jest prawdopodobnie jednym z czynników, który wpływa na tok myślenia decydentów w Pekinie – prognozuje Zhang Zhiwei, główny ekonomista firmy Pinpoint Asset Management.

- Wiele będzie zależało od wdrażania wsparcia fiskalnego. Choć Ministerstwo Finansów nie podało na sobotniej konferencji prasowej szczegółów dotyczących wielkości tego wsparcia, to zapewniło, że użyje dotychczas dostępnych funduszów do zwiększenia wydatków fiskalnych w czwartym kwartale i zasugerowało powiększenie deficytu budżetowego w przyszłym roku. To powinno zapewnić, że cel wzrostu gospodarczego zostanie wypełniony w tym roku a wzrost gospodarczy przyspieszy w nadchodzących kwartałach – przewiduje Zichun Huang, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

Jak wygląda sytuacja na chińskim rynku nieruchomości?

Z chińskiego rynku nieruchomości wciąż napływają kiepskie dane. Ceny nieruchomości mieszkalnych spadły we wrześniu, w 70 największych chińskich metropoliach, o 6,1 proc. rok do roku. Był to ich 16 miesięczny spadek z rzędu, największy od 2015 r.

- Rynek sięgnął dna po trzech latach dostosowań, a rząd w końcu wygra ciężką bitwę o ożywienie sektora – zapewnił Ni Hong, minister budownictwa i rozwoju miast oraz wsi. Zapowiedział on zwiększenie wsparcia dla sektora deweloperskiego do 4 bln juanów (562,2 mld USD),.

Tymczasem Liu Shangxi, szef Chińskiej Akademii Nauk Fiskalnych (instytucji związanej z Ministerstwem Finansów), stwierdził, że władze Chin powinny przeznaczyć na stymulację gospodarki co najmniej 10 bln juanów (1,4 bln USD). - Jeśli nie podejmie się nadzwyczajnych działań, gospodarka może spaść w przepaść - powiedział Liu.