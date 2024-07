Szef Fedu sugeruje, że zbliża się obniżka stóp procentowych przed wyborami

To już kolejna sugestia prezesa Fedu, że stopy procentowe zaczną być obcinane, zanim inflacja konsumencka zejdzie do 2 proc. W czerwcu zeszła ona do 3 proc. i była nieco niższa od prognoz. Powell przyznał podczas poniedziałkowego wystąpienia w Klubie Ekonomicznym, że napływa coraz więcej danych wzmacniających pewność, że inflacja wyhamuje do celu. – Nie mieliśmy tak dużej pewności w pierwszym kwartale. Wzmocniły ją jednak trzy odczyty inflacji z drugiego kwartału, w tym ten zeszłotygodniowy. Jeśli doszłoby do niespodziewanego osłabienia rynku pracy, to również byłby to dla nas powód do reakcji – powiedział szef Fedu.