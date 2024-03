Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w lutym o 12,9 proc. rok do roku. Dzięki spadkowi inflacji jej siła nabywcza podskoczyła najbardziej od co najmniej 1999 r. Przekłada się to nie tylko na popyt konsumpcyjny w Polsce, ale też na skłonność do oszczędzania.