Deflacja PPI w Niemczech ma się dobrze

Ceny producentów wyrobów przemysłowych w lutym 2024 r. były o 4,1 proc. niższe niż w lutym 2023 r. W styczniu dynamika zmian rok do roku wyniosła -4,4 proc.. Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podał również, że ceny producentów w lutym były o 0,4 proc. niższe niż w styczniu. Główną przyczyną spadku cen producentów w ujęciu rocznym były nadal niższe ceny energii. Tańsze niż w lutym 2023 r. były także dobra pośrednie, droższe zaś dobra konsumpcyjne i inwestycyjne.

Ceny energii spadły o 10,1 proc. w stosunku do lutego 2023 r. W porównaniu ze styczniem ceny energii spadły o 1,2 proc. Największy wpływ na dynamikę cen energii rok do roku miały niższe ceny gazu ziemnego i energii elektrycznej . We wszystkich grupach klientów ceny gazu spadły o 17,7 proc. w stosunku do lutego 2023 r. (-1,3 proc. w stosunku do stycznia 2024 r.). Energia elektryczna w lutym 2024 r. kosztowała o 16,8 proc. mniej niż w lutym 2023 r. we wszystkich grupach klientów. W porównaniu ze styczniem 2024 r. ceny energii elektrycznej spadły o 4,0 proc.

Ceny produktów naftowych były o 4,5 proc. niższe niż w lutym 2023 r., a od stycznia 2024 r. wzrosły o 2,5 proc. Olej opałowy kosztował o 1,6 proc. więcej niż rok wcześniej (+5,6 proc. w porównaniu ze styczniem 2024 r.). Ceny paliw silnikowych spadły o 1,4 proc. (+2,7 proc. od stycznia 2024 r.).

Po wyłączeniu cen energii ceny producentów były o 0,8 proc. niższe niż w lutym 2023 r., ale o 0,1 proc. wyższe niż w styczniu 2024 r

Ceny dóbr pośrednich w lutym 2024 r. były o 3,8 proc. niższe niż rok wcześniej. Nie zmieniły się one w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Spadek cen w ujęciu rok do roku wynikał głównie ze zmniejszenia cen metali i podstawowych chemikaliów. Natomiast wzrost cen w porównaniu z lutym 2023 r. zaobserwowano szczególnie w przypadku wapna (+10,1 proc.) oraz kamienia, żwiru, piasku, gliny i kaolinu (+10,0 proc.). Żwiry budowlane i piaski naturalne były droższe o 9,8 proc.