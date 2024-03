Japoński rynek akcji zareagował na te decyzje dosyć nerwowo. Tokijski indeks giełdowy Nikkei 225 początkowo tracił, by później wyjść na plus i znów przebić poziom 40 tys. pkt. Zakończył on sesję zwyżką o 0,66 proc. Jen słabł natomiast o 1 proc. wobec dolara. Jego notowania przebiły 150 jenów za 1 USD. Zwykle słaby jen sprzyja zwyżkom akcji spółek japońskich, gdyż zwiększa ich zyski z eksportu. Jeśli natomiast rentowności japońskich obligacji będą rosnąć, to może to skłaniać inwestorów z Kraju Kwitnącej Wiśni do przerzucania kapitału z rynków zagranicznych na krajowy.

– Jestem rozczarowany reakcją rynków, zwłaszcza że to może być kluczowa chwila dla Japonii i jej banku centralnego. Deflacja się skończyła, płace realne rosną i chyba tylko rynek akcji dostrzega długofalowe skutki tych zmian – ocenia Kit Juckes, strateg Societe Generale.

Późna normalizacja

Japoński bank centralny zdecydował się na zacieśnianie polityki pieniężnej dlatego, że inflacja konsumencka od około roku przekracza jego cel wynoszący 2 proc. W styczniu wyhamowała co prawda do 2,2 proc. (najniższego poziomu od marca 2022 r.), ale Bank Japonii uznał, że miała ona nadal solidne fundamenty. – W okresie od stycznia do marca wzrastało prawdopodobieństwo, że inflacja będzie utrzymywać się stabilnie w założonym celu. Osiągnęła ono odpowiedni poziom, którego skutkiem była nasza decyzja – przyznał Kazuo Ueda, prezes Banku Japonii.

Ostatecznym argumentem za zakończeniem ery ujemnych stóp procentowych okazały się wyniki zeszłotygodniowych negocjacji płacowych pomiędzy związkami zawodowymi a japońskimi pracodawcami. Związkowcy wywalczyli podwyżkę płac w największych przedsiębiorcach średnio o 5,28 proc. Będzie to największy wzrost od trzech dekad.

– Decyzja o podniesieniu stóp była zależna od podwyżki płac dokonanej przez korporacje, mającej pomóc pracownikom dostosować się do wyższych kosztów życia. Będzie dobrze, jeśli Japonia będzie mogła stymulować produktywność i popyt wewnętrzny. Będzie źle, jeśli inflacja będzie wiecznie napędzana przez czynniki takie jak wojna i zakłócenia w łańcuchach dostaw – twierdzi Nobuko Kobayashi, analityczka firmy EY-Parthenon.

W środę wieczorem decyzję w sprawie stóp będzie podejmować amerykańska Rezerwa Federalna. Rynek spodziewa się utrzymania głównej stopy procentowej w USA w przedziale 5,25–5,5 proc. Kontrakty terminowe wyceniają szanse na ich cięcie w maju na 5 proc., w czerwcu na 59 proc., a w lipcu na 76 proc.