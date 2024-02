Laos. Kraj na skraju problemów

Budowa kolei w Laosie

Największy postęp jest widoczny w Laosie, w którym do momentu rozpoczęcia budowy nowej drogi kolejowej z północy kraju do jego stolicy znajdowało się zaledwie 7 kilometrów torów kolejowych. Otwarta pod koniec 202 roku trasa z Botenu przy granicy z Chinami do Wientianu liczy 419 kilometrów, a jej pokonanie zajmuje pięć godzin i 15 minut. W 2023 roku została włączona do sieci chińskiej kolei dużych prędkości. Już w kwietniu tego roku ma zostać przedłużona do Tajlandii, a nową stacją końcową będzie tajski Nong Khai.

Laotańsko-chińska kolej (ang. Lao China Railway, LCR) znacznie skróciła czas podróży między największymi miastami w Laosie. Dotychczas trasa z położonego nad Mekongiem Luang Prabang, będącego największą atrakcją w kraju, a stolicą zajmowała nawet osiem godzin. Obecnie pociąg pokonuje tę odległość w mniej niż dwie godziny. Koszt takiej podróży w styczniu 2024 roku wynosił 330 tysięcy kipów (ok. 65 zł). Według ostatnich dostępnych danych do 17 września 2023 roku od oficjalnego dnia otwarcia kolei w grudniu 2021 roku z pociągów LCR skorzystało 3,197 miliona pasażerów. Eksport towarów wyniósł 5,381 miliona ton. Z Chin do Laosu zostały wysłane towary o wadze 344 tysięcy ton, a z Laosu do Chin 2,75 miliona ton. Głównymi towarami były owoce, mąka maniokowa, jęczmień, kauczuk, piwo, ruda żelaza, skoncentrowana ruda żelaza i nawozy chemiczne. Co więcej, nowo uruchomione połączenie przyczyniło się także do wzrostu eksportu owoców z Tajlandii do Chin, skracając czas tranzytu do mniej niż 15 godzin w porównaniu z poprzednią dwudniową podróżą lądową.

Połączenie kolejowe ma też być istotnym wsparciem dla rozwoju turystyki w Laosie. Przed pandemią kraj odwiedzało nawet 4,7 miliona osób rocznie. W 2022 roku było to niewiele ponad 2,1 miliona gości. Z ostatniego raportu ministerstwa informacji, kultury i turystyki Laosu wynika, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku kraj odwiedziło ponad 2,4 miliona turystów zagranicznych, co oznacza wzrost o 285 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku. Ponad 1,6 miliona turystów przybyło z krajów ASEAN, kolejne 636 tysięcy osób z regionu Azji i Pacyfiku, 143 tysiące z Europy i niespełna 55 tysięcy ze Stanów Zjednoczonych. Władze w Wientian szacują, że w ubiegłym roku kraj odwiedziło około 3 milionów gości. Jednocześnie rząd liczy, że w tym roku Laos odwiedzi 4,6 miliona osób, co ma wygenerować przychody w wysokości 712 milionów dolarów amerykańskich.

Poranne procesje mnichów wciąż są kultywowane w Laosie. Codziennie przed świtem mnisi wyruszają w okolice klasztoru, gdzie lokalna społeczność ofiarowuje im jałmużnę.

Chińskie uzależnienie

Duże projekty infrastrukturalne wiążą się jednak z dużym zadłużeniem, a największym wierzycielem Laosu są Chiny. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego dług Laosu przekroczył w 2023 roku 122 proc. w relacji do PKB. Rodzi to obawy o możliwość obsługi tego zadłużenia oraz utrzymania równowagi finansowej w kolejnych latach. Państwo Środka jest największym inwestorem w Laosie od 2013 roku. Kolejne lata przyniosły wzrost chińskich wpływów, zwłaszcza dzięki projektom infrastrukturalnym finansowanym w ramach chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI). Obejmowało to nie tylko budowę kolei, ale dróg i tam wodnych, a także inwestycje w kapitałochłonne gałęzie przemysłu, takie jak górnictwo i energia wodna czy dofinansowanie lokalnych banków. Rząd w Wientianie chciał urzeczywistnić swoją wizję rozwoju i stać się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Niestety, koszt może okazać się dość duży.

W 2012 roku dług do PKB wynosił 46 proc. i po równo rozkładał się miedzy dwustronne umowy pożyczek, głównie z Chinami, Indiami, Japonią, Koreą, Malezją, Rosją i Tajlandią, a międzynarodowymi wierzycielami, jak Azjatycki Bank Rozwoju (ang. Asian Development Bank, AsDB). W 2017 roku dług wciąż był na akceptowalnym poziomie 52 proc. PKB. Większe inwestycje finansowane głównie pożyczkami od Pekinu doprowadziły jednak szybko do silnego wzrostu zadłużenia. Według szacunków międzynarodowych instytucji do 2027 roku roczny koszt obsługi zadłużenia będzie wynosić około 1,3 miliarda dolarów, co stanowi znaczną kwotę jak na kraj, którego PKB wyniósł około 15,5 miliarda dolarów w 2022 roku.