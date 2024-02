Czesi przyspieszają tempo obniżek stóp

Czeski Bank Narodowy obniżył główną stopę procentową o 50 pkt baz., do 6,25 proc. Większość analityków przewidywała, że obetnie ją tylko o 25 pkt baz. To już druga obniżka w ramach cyklu luzowania polityki pieniężnej, który zaczął się w grudniu od cięcia o 25 pkt baz.

Choć czeski bank zdecydował się na luzowanie polityki pieniężnej później niż NBP czy Narodowy Bank Węgier, to szybko nadrabia zaległości. Zdaniem analityków na marcowym posiedzeniu może zdecydować się bowiem na kolejną obniżkę o 50 pkt baz. Za luzowaniem przemawia przede wszystkim hamowanie inflacji oraz słaby wzrost PKB, który w IV kwartale wyniósł zaledwie 0,2 proc. rok do roku. Inflacja konsumencka zeszła w grudniu do poziomu 6,9 proc. i była niższa od oczekiwań.