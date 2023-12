To był świetny rok dla giełd niemal na całym świecie

Zbliżający się do końca 2023 r. był dobrym czasem dla znacznej większości rynków akcji na świecie. Tylko nieco ponad 20 głównych indeksów giełdowych było pod koniec grudnia niżej niż na początku 2023 r., ale ponad 50 osiągnęło stopy zwrotu wyższe niż 10 proc. Spośród wszystkich głównych indeksów świata najmocniej urósł argentyński Merval, który zyskał ponad 330 proc. Rósł on bardzo mocno również w poprzednich latach (co było przejawem tego, że argentyńska klasa średnia chroniła swoje oszczędności na giełdzie przed wysoką inflacją), ale w ostatnich tygodniach impulsem do zwyżek stało się objęcie władzy przez prezydenta Javiera Milei. Na kolejnych pozycjach pod względem wielkości zwyżek uplasowały się egipski EGX-30 i pakistański KSE 100. Pierwszy z nich zyskał prawie 67 proc., a drugi 54 proc.