Chiny: Regulator łagodzi obawy inwestorów

Na giełdzie w Hongkongu podczas środowej (pierwszej poświątecznej) sesji doszło do odbicia w górę cen akcji chińskich producentów gier. Papiery koncernu Tencent zyskały 4 proc., częściowo odrabiając silną przecenę z piątku, podczas której spadły o ponad 12 proc. Akcje NetEase zdrożały w środę o 11,9 proc., po tym jak w piątek tąpnęły o 25 proc. Impulsem zarówno do gwałtownej piątkowej przeceny, jak i do środowego odbicia były sygnały płynące od chińskich regulatorów dotyczące nowych przepisów mających na celu walkę z uzależnieniem od gier wśród młodzieży.