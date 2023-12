Podczas dzisiejszej sesji liczy się tylko jedno - FOMC. Decyzję w sprawie poziomu stóp procentowych w USA poznamy o godzinie 20:00, a konferencja prasowa Jerome Powella rozpocznie się o 20:30. W zasadzie po samej decyzji nie należy oczekiwać zaskoczeń. Inwestorzy są zgodni co do tego, że dziś stopy procentowe zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Jednak kluczowe dla dolara, jak i indeksów giełdowych będzie to, jak będą się kształtowały oczekiwania co do przyszłych ruchów Fed.