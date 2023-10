Ożywienie w Państwie Środka nieco silniejsze od prognoz

PKB Chin wzrósł w trzecim kwartale o 4,9 proc. rok do roku, po zwyżce o 6,3 proc. w poprzednich trzech miesiącach. Średnio prognozowano, że wzrost gospodarczy wyniesie 4,6 proc. Licząc kwartał do kwartału, wzrost gospodarczy w Chinach przyspieszył z 0,5 proc. do 1,3 proc. Średnio oczekiwano, że wyniesie on 0,9 proc.

Dosyć dobrze zaprezentowały się też dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Państwie Środka. Produkcja wzrosła we wrześniu o 4,5 proc., a spodziewano się jej zwyżki o 4,3 proc. Sprzedaż detaliczna powiększyła się natomiast o 5,5 proc., podczas gdy średnio oczekiwano wzrostu o 4,9 proc. Stopa bezrobocia w miastach spadła zaś z 5,2 proc. w sierpniu do 5 proc. we wrześniu.