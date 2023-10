Amerykańskie spółki znów pozytywnie zaskakują

– Osiągnęliśmy to we wciąż zdrowej, choć zwalniającej gospodarce amerykańskiej – stwierdził Brian Moynihan, prezes Bank of America.

Pozytywnie zaskoczył też BNY Mellon. Jego zysk na akcję wyniósł 1,27 dol., a przychód 4,37 mld dol. wobec oczekiwanych 1,21 dol. i 4,37 mld dol.

Wcześniej, bo w piątek, wyniki opublikowały natomiast JPMorgan Chase, Wells Fargo i Citigroup. Pierwszy z tych banków pozytywnie zaskoczył wzrostem zysku o 35 proc., do 13,15 mld dol., i przychodu o 21 proc., do 40,69 mld dol. Wells Fargo również wypracował zysk i przychód wyższe od prognoz. Citigroup co prawda też pozytywnie zaskoczył swymi wynikami, ale inwestorom nie spodobało się to, że ów bank mierzy się z rosnącymi kosztami. W środę poznamy natomiast raporty kwartalne m.in. Morgana Stanleya, a po sesji Tesli i Netflixa

– Początek sezonu wyników był solidny pomimo niesprzyjającego środowiska makroekonomicznego. Nasz przegląd prognoz i komunikatów wynikowych spółek od końca września sugeruje, że czynniki makroekonomiczne dają o sobie znać. Spółki wciąż podkreślają odporność konsumentów, którzy stali się bardziej selektywni, jeśli chodzi o wydatki. Czytamy również o tym, jak niepewność gospodarcza, w tym obejmująca inflację oraz stopy procentowe, wpływa na popyt oraz na wydatki – wskazuje Lori Calvasina, strateg RBC Capital.

Dobre perspektywy

Kolejne kwartały mogą przynieść dalszą poprawę wyników amerykańskich spółek. Takie są przynajmniej prognozy ekspertów. „Patrząc w przyszłość, analitycy spodziewają się wzrostu zysków w czwartym kwartale o 7,6 proc. rok do roku. Na cały 2023 r. analitycy prognozują wzrost zysków o 0,9 proc., a na 2024 r. o 12,2 proc. Współczynnik c/z dla indeksu S&P 500, oparty o prognozowane zyski za nadchodzące 12 miesięcy, wynosi obecnie 18,1, czyli jest poniżej średniej z pięciu lat (18,7), ale powyżej średniej z 10 lat (17,5)” – piszą eksperci FactSet.