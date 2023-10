Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła w sierpniu po raz kolejny

W porównaniu z sierpniem 2022 r. produkcja w przemyśle spadła o 2,0 proc. po uwzględnieniu efektów kalendarzowych. Produkcja przemysłu z wyłączeniem energetyki i budownictwa spadła w tym samym okresie o 0,7 proc.

Produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu wzrosła w sierpniu 2023 r. o 0,9 proc. w stosunku do lipca 2023 r., po wyeliminowaniu efektów sezonowych i kalendarzowych. W porównaniu z sierpniem 2022 r. produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu w sierpniu 2023 r. spadła o 8,3 proc.

– Niskie portfele zamówień pomimo zeszłotygodniowych wzrostów oraz wysokie zapasy wskazują, że niemiecka produkcja przemysłowa będzie w najbliższym czasie nadal spadać, a nie nabierać tempa – powiedział Carsten Brzeski, globalny szef makroekonomii ING. Niemiecki sektor produkcyjny, stanowiący około jedną piątą gospodarki, nadal pogrążony jest w recesji.

Ostateczny wskaźnik menedżerów zakupów (PMI) HCOB dla sektora produkcyjnego wyniósł we wrześniu 39,6, znacznie poniżej poziomu 50 oddzielającego wzrost od spadku. – Sprzedaż detaliczna, eksport i produkcja przemysłowa rozczarowały w pierwszych dwóch miesiącach trzeciego kwartału, co sugeruje, że dla całej gospodarki ryzyko powrotu do recesji jest niepokojąco wysokie – powiedział Brzeski.

Urząd statystyczny zrewidował dane o produkcji w lipcu do spadku o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym, w porównaniu z tymczasowymi danymi mówiącymi o spadku o 0,8 proc.