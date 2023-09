W Niemczech tanieją nieruchomości, ale drożeją kredyty

Ceny nieruchomości mieszkalnych (wskaźnik cen domów) w Niemczech spadły w drugim kwartale 2023 r. średnio o 9,9 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), był to najostrzejszy spadek cen nieruchomości mieszkalnych w porównaniu do poprzedniego kwartału od rozpoczęcia szeregu czasowego w 2000 r. W drugim kwartale 2022 r. wskaźnik cen domów osiągnął najwyższy dotychczas poziom, i od tego czasu ceny nieruchomości mieszkalnych spadły w porównaniu do spadku z poprzedniego kwartału. Jednakże przy -1,5 proc. w porównaniu do I kwartału 2023 r. spadek w II kwartale 2023 r. był mniejszy niż w dwóch poprzednich kwartałach (w porównaniu do poprzedniego kwartału: I kwartał 2023: -2,9 proc., IV kwartał 2022: -5,1 proc.).

W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku ceny nieruchomości mieszkalnych średnio w regionach wiejskich i miejskich nadal spadają. Spadki były najmniejsze w gminach słabo zaludnionych. Tutaj mieszkania własnościowe były o 7,0 proc. tańsze niż w II kwartale 2022 r., a domy jedno- i dwurodzinne kosztowały o 8,1 proc. mniej. W porównaniu do I kwartału 2023 r. ceny mieszkań w dzielnicach słabo zaludnionych spadły o 2,1 proc., natomiast ceny domów jedno- i dwurodzinnych nieznacznie wzrosły o 0,7 proc.

W 7 największych metropoliach (Berlin, Hamburg, Monachium, Kolonia, Frankfurt nad Menem, Stuttgart i Düsseldorf) ceny mieszkań spadły o 9,8 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego, zaś domów jedno- i dwurodzinnych spadły o 12,6 proc. zostać zapłacone. W porównaniu do I kwartału 2023 roku ceny mieszkań w największych miastach spadły o 2,1 proc., a domów jedno- i dwurodzinnych o 2,4 proc.

Nie znaczy to jednak, że wzrośnie popyt. Stale bowiem maleje przystępność cenowa nieruchomości dla niemieckich gospodarstw domowych wraz ze wzrostem oprocentowania kredytów hipotecznych. Rentowność niemieckich 10-letnich papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką (Pfandbrief) wzrosła do 3,47 proc., najwyższego poziomu od 2011 r. Konsumenci muszą płacić premię w wysokości 50 punktów bazowych od oprocentowania obligacji hipotecznych.