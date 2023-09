Inwestorzy wrażliwi na jakość inwestycji

W 2019 r. weszło w życie unijne rozporządzenie SFDR dotyczące ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności. Dzieli ono fundusze w zależności od tego, jak podchodzą do kwestii ESG, czyli spraw ochrony środowiska narodowego, zrównoważonego rozwoju i wysokich standardów zarządzania. Jego artykuł 9 mówi o funduszach, które zadeklarowały, że spełnianie standardów ESG jest ich celem, a ich inwestycje są w 100 proc. zgodne z tym zobowiązaniem. Artykuł 8 mówi o funduszach, które zgodziły się „promować” standardy ESG, a artykuł 6 o funduszach, które nie podjęły podobnych zobowiązań. Z analizy przeprowadzonej przez ekspertów Goldman Sachs wynika, że od 2019 r. do działających w Europie funduszy podlegających artykułom 8 i 9 napłynęło 3,4 razy więcej pieniędzy niż do tych z artykułu 6.