WykresDnia: Zbliża się punkt zwrotny dla dolara?

https://pbs.twimg.com/media/F1MEbTgX0AQjHqk?format=jpg&name=900x900

Reklama

Waluta amerykańska balansuje na najniższym poziomie od ponad roku po tym, jak oznaki spadającej inflacji wzmocniły zakłady, że Rezerwa Federalna wkrótce przestanie podnosić stopy procentowe. Dolarowe niedźwiedzie patrzą jeszcze dalej w przyszłość, do tego, co mówią, że są nieuniknione obniżki stóp procentowych, co zgodnie z konsensusem rynkowym nastąpi w pewnym momencie w 2024 roku.

– Nasza prognoza o wejściu dolara w wieloletni trend spadkowy jest częściowo oparta na fakcie, że cykl zacieśniania polityki Fed zmieni się w cykl łagodzenia, co pociągnie dolara w dół, nawet jeśli inne banki centralne również dokonają cięć – powiedział Steven Barrow , szef strategii G-10 w Standard Bank.

Wskaźnik dolara Bloomberga niewiele się zmienił w poniedziałek na początku azjatyckiego handlu. W zeszłym tygodniu spadł o 2 proc., co stanowi największy tygodniowy spadek od pięciu dni do 11 listopada.