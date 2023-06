Hamowanie inflacji producenckiej. Niemiecka PPI idzie w dół

Ceny dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku wzrosły o 7,9 proc. w porównaniu do maja 2022 r., głównie za sprawą wzrostu cen mebli (+8,8 proc.) oraz sprzętu AGD (+9,1 proc.).

Ceny dóbr pośrednich spadły o 2,3 proc. w porównaniu do maja 2022 r. W porównaniu z kwietniem 2023 r. ceny te spadły o 1,1 proc.

Niższe niż przed rokiem były ceny metali (-10,9 proc.). W porównaniu z kwietniem 2023 r. spadły o 1,3 proc.. Ceny stali metalicznej i żelazostopów spadły o 18,1 proc. w porównaniu do maja 2022 r. Ceny prętów zbrojeniowych do betonu w prętach lub kręgach spadły nawet o 40,1 proc.. Znacznie tańsze były również surowce wtórne (-30,5 proc. w maju 2022 r.), drewno (-28,4 proc.) oraz drewniane opakowania (-24,8 proc.).

Z kolei ceny wapna i gipsu wzrosły o 41,5 proc. w stosunku do maja 2022 r., pustaków szklanych o 33,7 proc., cementu o 33,0 proc., a betonu towarowego o 26,3 proc.. Artykuły gospodarstwa domowego i sanitarne oraz artykuły toaletowe z masy papierniczej i papieru były droższe niż przed rokiem o 19,3 proc., szkło, ceramika i kamienie obrobione o 17,0 proc.

Ceny energii spadły o 3,3 proc. w maju 2022 r. i spadły o 3,5 proc. w porównaniu z kwietniem 2023 r. Ceny energii gwałtownie wzrosły wkrótce po rozpoczęciu rosyjskiego ataku na Ukrainę w lutym 2022 r., ale od września 2022 r. spadły o 34,3 proc.. do spadku cen energii przyczyniły się malejące ceny energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej spadły o 10,2 proc. we wszystkich grupach klientów w porównaniu do maja 2022 roku i spadły o 3,9 proc. w porównaniu do kwietnia 2023 roku.

Ceny produktów z olejów mineralnych spadły o 21,0 proc. w stosunku do maja 2022 roku i spadły o 4,7 proc. w stosunku do kwietnia 2023 roku. Ceny lekkiego oleju opałowego spadły o 32,7 proc. w stosunku do maja 2022 roku (-10,9 proc. w stosunku do kwietnia 2023 roku), paliw silnikowych o 19,8 proc. (–4,7 proc. w kwietniu 2023 r.).