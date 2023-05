Jak poinformował Federalny Urząd Statystyczny, wskaźnik cen producentów wyrobów przemysłowych wzrósł w porównaniu z kwietniem 2022 roku o 4,1 proc.. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to najmniejszy wzrost od kwietnia 2021 roku (+5,2 proc.). W marcu wzrost wyniósł +6,7 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem marcem 2023 r. ogólny wskaźnik wzrósł w kwietniu 2023 r. o 0,3 proc. Jest to pierwszy wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca od września 2022 r. (+2,3 proc. w porównaniu z sierpniem 2022 r.).

Reklama

Drożeją maszyny

Głównym czynnikiem wzrostu cen producentów w kwietniu 2023 r. w stosunku do poprzedniego roku są dobra inwestycyjne, które wzrosły o 6,8 proc. w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. W porównaniu do marca 2023 roku ceny wzrosły o 0,6 proc. W szczególności znacznie podrożały maszyny - +8,6 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku (+0,6 proc. w porównaniu z marcem 2023 r.). Ceny pojazdów i części również wzrosły - o 5,6 proc. w porównaniu z kwietniem 2022 r. (+0,9 proc. w porównaniu z marcem 2023 r.), podobnie jak wyroby ze stali i metali lekkich (+5,3 proc. w porównaniu z kwietniem 2022 r., +0,4 proc. w porównaniu z marcem 2023 r.).

Ceny nietrwałych dóbr konsumpcyjnych były w kwietniu 2023 r. o 11,4 proc. wyższe niż w kwietniu 2022 r., o 0,4 proc. wyższe niż w marcu 2023 r. Żywność była o 13,6 proc. droższa niż przed rokiem. Szczególnie gwałtownie wzrosły ceny cukru (+88,9 proc. w porównaniu z kwietniem 2022 r.). Przetworzone i konserwowane ziemniaki kosztują o 40,5 proc. więcej niż w kwietniu 2022 r., mięso wieprzowe o 18,5 proc. Mleko i śmietanka były o 23,3 proc. droższe niż rok wcześniej, ale ceny spadły o 0,7 proc. w porównaniu z marcem 2023 r. Tańsze niż w kwietniu 2022 r. były zwłaszcza masło (-22,4 proc. w porównaniu do kwietnia 2022 r.) i surowe oleje roślinne (-35,7 proc.) w porównaniu z kwietniem 2022 r.).

Ceny dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku były w kwietniu 2023 r. wyższe o 8,8 proc. niż rok wcześniej, o 0,2 proc. wyższe niż w marcu 2023 r., głównie dzięki zmianom cen mebli (+10,2 proc. w porównaniu do kwietnia 2022 r.) oraz sprzętu AGD (+9,5 proc. w porównaniu do kwietnia 2022 r.) 2022).

Energia zwalnia

Ceny energii w kwietniu 2023 r. były tylko o 2,8 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. W porównaniu do marca 2023 r. wzrosły one o 1,0 proc. To pierwszy wzrost w ujęciu miesięcznym od września 2022 r. (+5,0 proc. w porównaniu z sierpniem 2022 r.). Ponieważ ceny energii gwałtownie wzrosły już wkrótce po rozpoczęciu rosyjskiego ataku na Ukrainę w marcu 2022 r., wraz ze spadkami cen w ostatnich miesiącach doprowadziło to obecnie do stosunkowo umiarkowanego wzrostu rok do roku. Podobnie jak w poprzednich miesiącach największy wpływ na dynamikę zmian w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego dla energii miał wzrost cen gazu ziemnego w dystrybucji. Gaz ziemny w dystrybucji kosztował w kwietniu 2023 roku o 10,8 proc. więcej niż w kwietniu 2022 roku we wszystkich grupach klientów. W porównaniu do marca 2023 r. ceny gazu ziemnego wzrosły o 1,4 proc. Ceny energii elektrycznej spadły o 2,9 proc. we wszystkich grupach klientów w porównaniu do kwietnia 2022 r., ale wzrosły o 1,5 proc. w porównaniu do marca 2023 r.

Reklama

Produkty z olejów mineralnych były o 15,0 proc. tańsze niż w kwietniu 2022 r., w porównaniu do marca 2023 r. ceny spadły o 0,5 proc. Lekki olej opałowy był w kwietniu 2023 r. tańszy o 24,9 proc. niż rok wcześniej (-3,8 proc. w porównaniu do marca 2023 r.). Ceny paliw silnikowych spadły o 13,4 proc. (+0,1 proc. w porównaniu do marca 2023 r.).

Ogólny wskaźnik bez uwzględnienia energii wzrósł o 4,8 proc. w stosunku do kwietnia 2022 r. (+0,1 proc. w porównaniu z marcem 2023 r.).