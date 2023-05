Na podstawie tymczasowych danych Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podał również, że eksport wzrósł o 5 proc. od marca 2022 r., podczas gdy import spadł o 5,5 proc.

Po wyrównaniu kalendarzowym i sezonowym Niemcy wyeksportowały w marcu 2023 r. towary o łącznej wartości 129,7 mld euro oraz zaimportowały towary o wartości 113,0 mld euro. Saldo handlu zagranicznego wykazało w marcu nadwyżkę w wysokości 16,7 mld euro. Skorygowana nadwyżka wyniosła +16,1 mld euro w lutym 2023 r. i +4,0 mld euro w marcu 2022 r.

Handel z krajami UE

W ujęciu kalendarzowym i wyrównanym sezonowo Niemcy w marcu wyeksportowały do ​​państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) towary o wartości 69,3 mld euro, natomiast z tych samych krajów zaimportowały towary o wartości 60,0 mld euro. Do lutego 2023 r. kalendarzowy i wyrównany sezonowo eksport do krajów UE spadł o 6,2 proc., przy czym import z tych samych krajów spadł o 4,4 proc. Wartość towarów wyeksportowanych do krajów strefy euro wyniosła w marcu 48,8 mld euro (-6,6 proc.), a wartość towarów importowanych z tych krajów 40,3 mld euro (-3,2 proc.). W marcu do krajów UE nienależących do strefy euro zostały wyeksportowane towary o wartości 20,5 mld euro (-5,3 proc.), natomiast wartość towarów importowanych z tych krajów wyniosła 19,7 mld euro (-6,7 proc.).

Handel z krajami spoza UE

Eksport towarów do krajów spoza UE wyniósł w marcu 60,4 mld euro, podczas gdy import z tych krajów 53,0 mld euro. W porównaniu z lutym eksport spadł o 4,0 proc., a import o 8,6 proc.

Większość niemieckiego eksportu była w marcu kierowana do Stanów Zjednoczonych przy czym eksport towarów spadł o 10,9 proc. wobec lutego. Eksport do USA spadł więc do 12,5 mld euro. Eksport do Chińskiej Republiki Ludowej spadł o 9,3 proc. do 7,7 mld euro, podczas gdy eksport do Wielkiej Brytanii wzrósł o 1,5 proc. do 6,4 mld euro.

Większość importu pochodziła w marcu z Chińskiej Republiki Ludowej. Sprowadzono towary o wartości 12,6 mld euro, co stanowiło spadek o 7,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, po uwzględnieniu korekty kalendarzowej i sezonowej. Import ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o 1,4 proc. do 7,8 mld euro. Import z Wielkiej Brytanii spadł w tym samym okresie o 4,0 proc. do 3,0 mld euro.

Eksport do Federacji Rosyjskiej wzrósł kalendarzowo i wyrównany sezonowo o 1,8 proc. do 0,9 mld euro w marcu 2023 r. od lutego 2023 r. W porównaniu z marcem 2022 r., kiedy eksport do Rosji drastycznie spadł w wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę, eksport wzrósł o 3,9 proc. Import z Rosji spadł w marcu 2023 r. o 0,4 proc. do 0,3 mld euro w stosunku do lutego. W porównaniu z marcem 2022 r. import spadł o 92,6 proc.