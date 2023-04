Niedawna wizyta francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona w Chinach była pod względem politycznym co najmniej niezręczna. W czasie gdy państwa NATO powinny pokazywać swoją jedność w obliczu zagrożenia ze strony niedemokratycznych reżimów, przywódca dużego europejskiego kraju pojechał do Pekinu robić interesy. Pół biedy, gdyby tylko na szukaniu okazji do interesów się skończyło. Macron przybył tam z przekazem, który odebrano jako appeasement wobec Chin. – Pytaniem, na które Europejczycy muszą znaleźć odpowiedź jest to, czy jest w naszym interesie, by podsycać kryzys wokół Tajwanu? Nie. Najgorszą rzeczą byłoby przyjęcie, że my Europejczycy musimy brać wskazówki w tej kwestii z amerykańskiej agendy i z chińskiej przesadnej reakcji – stwierdził Macron. Jego słowa powszechnie zinterpretowano jako uznanie, że Francję mało będzie obchodziła ewentualna chińska inwazja na Tajwan. Kontrowersyjna postawa Macrona jest zwykle tłumaczona dbaniem przez niego o rozwój relacji gospodarczych pomiędzy Francją i Chinami. Czy rzeczywiście jednak te relacje są aż tak silne, by narażać na szwank relacje z USA, innymi sojusznikami z NATO oraz z tymi państwami Azji Wschodniej, które są zaniepokojone polityką Chin?