"Pewne dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej może być odpowiednie" - mówi komunikat wydany po środowym posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC). Ta część komunikatu została więc złagodzona w porównaniu z poprzednim posiedzeniem.

Reklama

Projekcje Komitetu dotyczące poziomu stóp procentowych na koniec roku się nie zmieniły. Ich mediana mówi, że na koniec roku główna może sięgnie 5,1 proc. Wygląda więc na to, że w tym roku może dojść jeszcze do jednej podwyżki stóp w USA.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Dzień decyzji Fedu. Oto na czym polega dylemat banków centralnych Najważniejsze banki centralne świata stają przed dylematem, czy walczyć z inflacją, czy przeciwdziałać pogłębianiu się problemów sektora bankowego. Swoją decyzję już podjął EBC, dziś okaże się, co jest ważniejsze dla Fedu.

Fed odniósł się w swoim komunikacie również do kryzysu bankowego. Podkreślił, że amerykańskie banki są silne i solidne, ale przyznał też, że ostatnie zawirowania w sektorze finansowym mogą negatywnie wpłynąć na gospodarkę. "Skala tego efektu jest nieznana" - stwierdził FOMC.

Rynek uznał ten komunikat za dosyć "gołębi". Amerykańskie indeksy giełdowe lekko więc zyskiwały po decyzji Fedu. S&P 500 rósł o 0,3 proc. i utrzymywał się powyżej poziomu 4000 pkt.

Reklama

Fed przedstawił również swoje nowe prognozy gospodarcze. Projekcję wzrostu PKB na 2023 r. obniżył z 0,5 proc. do 0,4 proc., ale prognozę stopy bezrobocia obniżył z 4,6 proc. do 4,5 proc. Projekcja inflacji PCE została podniesiona z 3,1 proc. do 3,3 proc.

Za 1 dolara płacono w środę wieczorem, po posiedzeniu Fedu, już poniżej 4,30 zł. Złoty umacniał się o ponad 1 proc. i był najsilniejszy od pierwszego tygodnia lutego. Rynek ocenił więc przekaz Rezerwy Federalnej jako dosyć "gołębi".

Złoty umacniał się wobec dolara w ślad za euro. Kurs EUR/USD doszedł w środę wieczorem do 1,09, a wspólna unijna waluta była najmocniejsza wobec amerykańskiej od ponad sześciu tygodni. Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich spadła natomiast poniżej 4 proc., do 3,93 proc. Jeszcze kilka godzin wcześniej sięgała 4,25 proc. Rynek uznał więc, że Fed zbliża się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych.

- Wpływ zawirowań w systemie bankowym na zacieśnianie warunków kredytowych będzie dosyć realny, a decydenci muszą to brać pod uwagę - stwierdził Jerome Powell, prezes Fedu, podczas konferencji po decyzji w sprawie stóp. Przyznał on również, że członkowie Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) rozważali w ostatnich dniach wstrzymanie podwyżek stop procentowych.