Jak podał Federalny Urząd Statystyczny powołując się na wstępne wyniki, wskaźnik cen producentów wyrobów przemysłowych wzrósł o 17,8 proc. w stosunku do stycznia 2022 r. Tym samym czwarty raz z rzędu nastąpiło spowolnienie wzrostu cen na poziomie producentów. W grudniu 2022 r. wzrost wyniósł +21,6 proc., a w listopadzie +28,2 proc. W porównaniu z grudniem 2022 r. ogólny wskaźnik spadł o 1,0 proc. (–0,4 proc. grudzień 2022 r. w stosunku do listopada 2022 r.).

Wyniki badania cen producentów są wstępne w odniesieniu do ogólnego wskaźnika, głównej grupy branżowej energia oraz wskaźników dotyczących energii elektrycznej i gazu ziemnego (dystrybucja). Powodem jest obowiązujący od stycznia 2023 r. hamulec cenowy energii elektrycznej i gazu ziemnego, który będzie realizowany dopiero od marca 2023 r. Wraz z publikacją wyników w marcu 2023 r. dane za styczeń i luty zostaną zrewidowane.

Za wzrost cen producentów w stosunku do stycznia 2022 r. w głównej mierze odpowiadał wzrost cen energii, ze względu na wysoką wagę procentową połączoną z wyjątkowo wysokimi zmianami. Ponadto znacznie wzrosły ceny nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, dóbr pośrednich, trwałych dóbr konsumpcyjnych i dóbr inwestycyjnych. Również dla spadku cen producentów w ujęciu miesięcznym główną przyczyną jest kształtowanie się cen energii.

Ceny energii ogółem wzrosły o 32,9 proc. w porównaniu ze styczniem 2022 r. Za wysoki wzrost cen energii odpowiedzialny był głównie silny wzrost cen gazu ziemnego (dystrybucja) oraz energii elektrycznej. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny energii spadły o 5,0 proc., głównie w wyniku spadku cen energii elektrycznej.

Ceny gazu ziemnego (dystrybucja) wzrosły w stosunku do stycznia 2022 r. o 50,7 proc. Dla handlu i handlu ceny wzrosły o 92,5 proc., dla resellerów o 50,6 proc. Odbiorcy przemysłowi musieli zapłacić za gaz ziemny o 34,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Ceny elektrowni wzrosły o 32,9 proc. We wszystkich grupach klientów ceny gazu ziemnego wzrosły o 0,9 proc. w stosunku do grudnia 2022 roku.

Cena energii elektrycznej dla wszystkich grup odbiorców wzrosła o 27,3 proc. w porównaniu do stycznia 2022 r. Ceny dla małych odbiorców komercyjnych, często zawierających umowy taryfowe, wzrosły o 38,1 proc., dla gospodarstw domowych o 36,3 proc. Redystrybutorzy energii elektrycznej musieli zapłacić o 29,7 proc. więcej niż w styczniu 2022 r., a klienci specjalnej umowy o 19,1 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem grudzień ceny energii elektrycznej rozpatrywane we wszystkich grupach odbiorców spadły o 15,5 proc.

Ceny produktów naftowych wzrosły o 12,6 proc. od stycznia 2022 roku i o 0,5 proc. od grudnia 2022 roku. Ceny lekkiego oleju opałowego wzrosły o 28,8 proc. w stosunku do stycznia 2022 roku (-1,4 proc. w stosunku do grudnia 2022 roku), paliw silnikowych o 10,5 proc. proc. (+1,7 proc. w stosunku do grudnia 2022 r.).

Ogólny wskaźnik bez uwzględnienia energii wzrósł o 10,7 proc. w stosunku do stycznia 2022 r. (+1,4 proc. w porównaniu z grudniem 2022 r.).

Ceny nietrwałych dóbr konsumpcyjnych wzrosły o 17,9 proc. w porównaniu do stycznia 2022 r. i o 1,8 proc. w porównaniu z grudniem 2022 r. Od stycznia 2022 r. do stycznia 2023 r. ceny żywności wzrosły o 23,4 proc. Szczególnie wysoki był wzrost cen cukru (+71,5 proc. w stosunku do stycznia 2022 r.). Ceny mięsa wieprzowego wzrosły o 45,3 proc. w porównaniu ze styczniem 2022 r., ziemniaków przetworzonych i konserwowanych o 42,5 proc. Ceny margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych wzrosły o 38,3 proc., mleka o 33,4 proc., a kawy o 21,5 proc.

Ceny dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku wzrosły o 10,8 proc. w porównaniu ze styczniem 2022 r., co było spowodowane głównie zwiększaniem cen mebli (+12,5 proc.).