Jak dotąd kryzys energetyczny w Europie został w pewnym stopniu zażegnany. Ale polityka i ryzyko polityczne pozostają. Byki naftowe nie powinny mieć trudności z prognozowaniem wzrostu cen energii, częściowo dzięki UE.

Takie ryzyko polityczne, na czele z pułapem cenowym rosyjskiej ropy, „może wywołać znaczące i nagłe zmiany w szerszym otoczeniu rynkowym, które mogą wpłynąć na uporządkowane funkcjonowanie rynków, a ostatecznie na stabilność finansową”, napisano w artykule Bloomberga. Limit cenowy (znany jako mechanizm korekty rynkowej) wchodzi w życie 15 lutego.

Na razie ropa Brent, najczęściej notowana na europejskich rynkach ropy naftowej, od 30 grudnia systematycznie spada. Podobnie jak bardzo ważny holenderski rynek gazu ziemnego.

Robin Brooks, główny ekonomista Instytutu Finansów Międzynarodowych, zauważył niedawno, że spadające ceny to mieszany sygnał dla Europy. Nadal istnieje „szok energetyczny”, jeśli nie kryzys, napisał Brooks na swojej stronie na Twitterze. Ceny energii elektrycznej są wyższe w niektórych krajach, na czele z Niemcami, sercem europejskiej gospodarki.

Ceny energii elektrycznej w Europie pozostają podwyższone w porównaniu z rokiem ubiegłym, nawet jeśli ceny surowców spadają. Niektóre firmy zamknęły fabryki. Jak poinformował Bloomberg, Dow Chemical zwalnia ponad 2000 pracowników, podając jako jeden z powodów koszty energii.

Unia Europejska dość skutecznie odcięła rosyjską ropę i gaz od swojej matrycy energetycznej, chociaż część gazu nadal jest przesyłana rurami przez Turkish Stream i jako skroplony gaz ziemny (LNG). Część rosyjskiej ropy trafia poprzez przeładunki. W ich miejsce na pierwszy plan wysunęły się nowe sojusze energetyczne z Katarem, Egiptem, Azerbejdżanem (gaz ziemny) i Stanami Zjednoczonymi. Przynajmniej jeden wiąże się z dodatkowym ryzykiem politycznym.

Stany Zjednoczone zastąpiły część dostaw rosyjskiego gazu ziemnego skroplonym gazem ziemnym lub LNG. Wymaga to portów LNG, których Europa potrzebuje bardziej, ale ma ich wystarczająco dużo, aby Stany Zjednoczone stały się głównym dostawcą LNG. Stany Zjednoczone stały się największym na świecie eksporterem LNG, dzięki Europie, w pierwszym kwartale 2022 roku, według Energy Information Administration.

Ceny LNG są wyższe niż gazu ziemnego przesyłanego rurociągami, ale nie wiążą się z ryzykiem politycznym ani złym wyglądem stosunków z Rosją w tej chwili. Te wyższe ceny zostały przeoczone przez UE w 2022 roku z konieczności i desperacji. Jednak Gavin Maguire pisząc dla Reutersa zauważa, że w tym roku UE będzie bardziej koncentrować się na kosztach – a w szczególności na ich cięciu. Takie posunięcie „może przynieść wyraźną ulgę w tym, jak Europa nadal jest zależna od importowanych dostaw energii” – napisał Maguire. Wiedząc o tym, UE musiała szukać gdzie indziej taniego gazu.

Byki naftowe i gazowe muszą kochać europejską politykę energetyczną. Najgorsze scenariusze dla Europy jeszcze się nie spełniły tej zimy, ale to dzięki racjonowaniu energii, ciepłej zimie i niższym cenom gazu ziemnego. Niektóre kraje mają się lepiej niż inne.

W ciągu ostatnich trzech i sześciu miesięcy fundusz giełdowy FTSE Europe wzrósł odpowiednio o 25% i 13%, pokonując S&P 500. Wszystko to za sprawą zimowych obaw na Wall Street. Europa jest w pieniądzach. Amerykańskie LNG, rosyjski węgiel, przeładunki rosyjskiej ropy i azerbejdżański gaz poprawiły nastroje w Europie. Dzieki nim udało się uniknąć czegoś, co wyglądało na katastrofę.

Ale Europa jeszcze nie wyszła z kryzysu. Nowy unijny zakaz importu rafinowanych produktów ropopochodnych z Rosji wraz z pułapem cenowym zacznie obowiązywać za kilka dni. Daleko od europejskiego dramatu, Chiny ponownie się otwierają. Obie te zmiany mogą być dobre dla inwestorów naftowych.

A wspomniany Robin Brooks ostrzega wszystkich tych, którzy uważają, że szok energetyczny Europy minął: deficyt handlowy Francji w grudniu 2022 r. był największy od dwóch dekad w porównaniu z tym samym miesiącem w poprzednich latach.

Deficyt handlowy prawie się podwoił w 2022 r., osiągając nowy rekord, ponieważ kryzys energetyczny w Europie spowodował gwałtowny wzrost importu gazu, ropy i energii elektrycznej – wynika z oficjalnych francuskich danych. Wzrósł do 164 miliardów euro z 86 miliardów rok wcześniej, przy czym 86 proc. tego wzrostu wynika bezpośrednio z importu energii, podało ministerstwo handlu.

Francja, podobnie jak inne kraje UE ścigała się, by uzupełnić swoje zapasy gazu na zimę, ponieważ rosyjski eksport do Europy zmniejszył się po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, podnosząc ceny gazu do rekordowych poziomów.

Wysokie ceny ropy również zwiększyły deficyt, podczas gdy Francja stała się importerem netto energii elektrycznej, ponieważ rekordowa liczba elektrowni jądrowych musiała zostać wyłączona z powodu konserwacji. Deprecjacja dolara, która podniosła ceny towarów ze strefy euro na rynkach międzynarodowych, a także problemy z łańcuchem dostaw, pogłębiły deficyt.

Deficyt odbił się również na szerszym rachunku bieżącym, doprowadzając go do deficytu w wysokości 54 mld euro z nadwyżki w 2021 r., pomimo rekordowej nadwyżki usług w zeszłym roku dzięki dochodom z sektorów transportu i turystyki.

Szok energetyczny w Europie jest duży i trwa…