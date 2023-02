W grudniu 2022 r. niemiecki eksport spadł o 6,3 proc., a import o 6,1 proc. w ujęciu kalendarzowym i sezonowym w porównaniu z listopadem 2022 r. Na podstawie wstępnych danych Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podaje również, że eksport wzrósł o 5,9 proc., a import o 3,0 proc. w porównaniu z grudniem 2021 r. W całym 2022 r. eksport wzrósł o 14,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego po uwzględnieniu wyrównania kalendarzowego i sezonowego, podczas gdy import wzrósł znacznie silniej, o 24,3 proc., za sprawą gwałtownego wzrostu cen eksportu energii, głównie ze względu na wojnę w Ukrainie. W 2022 roku kalendarzowa i wyrównana sezonowo nadwyżka eksportowa spadła tym samym piąty rok z rzędu.

Po wyrównaniu kalendarzowym i sezonowym Niemcy wyeksportowały w grudniu 2022 roku towary o wartości 127,4 mld euro i zaimportowały o wartości 117,4 mld euro. Saldo handlu zagranicznego wykazało więc w grudniu 2022 roku nadwyżkę w wysokości 10,0 mld euro. Skorygowana nadwyżka wyniosła 10,9 mld euro w listopadzie 2022 r. i 6,3 mld euro w grudniu 2021 r.

W ujęciu kalendarzowym i wyrównanym sezonowo Niemcy w grudniu 2022 r. wyeksportowały do ​​krajów Unii Europejskiej (UE) towary o wartości 70,9 mld euro, natomiast z tych krajów zaimportowały towary o wartości 58,7 mld euro. W porównaniu z W listopadzie 2022 roku eksport kalendarzowy i wyrównany sezonowo do krajów UE spadł o 4,0 proc., a import z tych krajów o 4,8 proc.. Wartość towarów wyeksportowanych do krajów strefy euro wyniosła 49,8 mld euro (-3,2 proc.), a wartość towarów importowanych stamtąd 39,9 mld euro (-4,9 proc.). Towary o wartości 21,1 mld euro (-5,7 proc.) wyeksportowano do krajów UE nienależących do strefy euro, natomiast wartość towarów importowanych z tych krajów wyniosła 18,8 mld euro (-4,5 proc.).

Eksport towarów do krajów spoza UE (kraje trzecie) wyniósł w grudniu 2022 r. 56,5 mld euro, podczas gdy import z tych krajów wyniósł 58,8 mld euro w ujęciu kalendarzowym i wyrównanym sezonowo. W porównaniu z listopadem 2022 r. eksport do krajów trzecich spadł o 9,1 proc., a import z tych krajów o 7,4 proc.

Większość niemieckiego eksportu trafiła w grudniu do Stanów Zjednoczonych, przy czym eksport spadł o 10,0 proc. w listopadzie 2022 r. po korektach sezonowych i kalendarzowych. Eksport do Stanów Zjednoczonych spadł więc do 12,3 mld euro. Eksport do Chińskiej Republiki Ludowej spadł o 14,2 proc. do 7,6 mld euro, a do Wielkiej Brytanii o 24,3 proc. do 5,6 mld euro.

Większość importu pochodziła z Chińskiej Republiki Ludowej. Sprowadzono towary o wartości 13,5 mld euro, co oznacza spadek o 14,0 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, po uwzględnieniu korekty kalendarzowej i sezonowej. Import ze Stanów Zjednoczonych spadł o 7,3 proc. do 7,7 mld euro. Import z Wielkiej Brytanii spadł w tym samym okresie o 6,6 proc. do 2,9 mld euro.

Eksport do Federacji Rosyjskiej spadł kalendarzowo i wyrównany sezonowo o 16,7 proc. do 0,9 mld euro w porównaniu z listopadem 2022 r. i o 59,8 proc. od grudnia 2021 r. Import z Rosji wzrósł o 0,1 proc. do 1,6 mld euro w grudniu 2022 r. od listopada 2022 r.