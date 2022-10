Produkcja sprzedana polskiego przemysłu we wrześniu ponownie wzrosła bardziej niż sugerowały ankietowe badania wśród firm i niż oczekiwali ekonomiści. To m.in. efekt ustępujących zaburzeń w łańcuchach dostaw. Przekłada się to również na stopniowe hamowanie wzrostu cen towarów przemysłowych.