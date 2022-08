Sondaż: Gołębi zwrot w polityce banków się opóźni

Inflacja na świecie osiągnęła już szczyt, ale łagodzenie polityki pieniężnej się odwlecze – wynika z ankiety Bank of America wśród zarządzających.

Globalni zarządzający funduszami coraz częściej odsuwają w czasie oczekiwania gołębiego zwrotu w polityce Fedu na 2024 r. lub później – wynika z ankiety przeprowadzonej przez BofA między 5 a 10 sierpnia. Na taki scenariusz wskazuje już co czwarty z 75 ankietowanych, którzy łącznie zarządzają aktywami o wartości 1,25 bln dol. – jeszcze w badaniu sprzed miesiąca oceniał tak zaledwie co czwarty.