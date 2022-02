Kurs Bitcoina w górę. Co doprowadziło do wzrostu cen?

Traderzy kryptowalutami wreszcie odetchnęli z ulgą. Po kilku tygodniach sporych spadków cenowych, nadeszło długo wyczekiwane odbicie. Obecnie za Bitcoina trzeba zapłacić nawet 43 tysiące dolarów. To o ponad 8 tysięcy USD więcej niż jeszcze w drugiej połowie stycznia. Co tym razem doprowadziło do tak nagłej zmiany trendu rynkowego? Jakie czynniki zadecydowały, że Bitcoin zaczął odrabiać straty z początku roku? Istnieją co najmniej cztery powody takiego stanu rzeczy.