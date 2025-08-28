Jaki budżet państwa na przyszły rok. Rząd pokazał plany

Na specjalnym czwartkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2026 r., która w piątek ma zostać skierowana do Rady Dialogu Społecznego. Najważniejsze pozycje to: 647 mld zł dochodów, 918,9 mld zł wydatków publicznych oraz deficyt nie większy niż 271,7 mld zł.

Gospodarka przyspiesza, inflacja spada

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konferencji po posiedzeniu rządu podkreślał, że plan finansowy państwa w przyszłym roku będzie realizowany w specyficznym otoczeniu makroekonomicznym, charakteryzującym się dynamicznym rozwojem Polski.

– Polska gospodarka dynamicznie się rozwija, dołączając do grupy 20 największych gospodarek świata. Wzrost gospodarczy przyspiesza, a Polska jest obecnie najszybciej rosnącą dużą gospodarką unijną – mówił minister Domański. Według prognoz MF wzrost PKB w 2025 r. wyniesie 3,4 proc., w 2026 r. – 3,5 proc. Minister podkreślał, że inflacja spada szybciej niż oczekiwano, a w 2026 roku ma wynieść 3 proc.

– Prognozowany wzrost wynagrodzeń o 6,4 proc. oznacza, że realna wartość wynagrodzeń Polaków ponownie wyraźnie wzrośnie – mówił szef finansów dodając, że istotna dla gospodarki jest również rosnąca akcja kredytowa i pierwsze oznaki ożywienia w polskim eksporcie.