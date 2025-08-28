Jaki budżet państwa na przyszły rok. Rząd pokazał plany

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas konferencji prasowej po zakończonym posiedzeniu rządu
Na specjalnym czwartkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2026 r., która w piątek ma zostać skierowana do Rady Dialogu Społecznego. Najważniejsze pozycje to: 647 mld zł dochodów, 918,9 mld zł wydatków publicznych oraz deficyt nie większy niż 271,7 mld zł.
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konferencji po posiedzeniu rządu podkreślał, że plan finansowy państwa w przyszłym roku będzie realizowany w specyficznym otoczeniu makroekonomicznym, charakteryzującym się dynamicznym rozwojem Polski.
– Polska gospodarka dynamicznie się rozwija, dołączając do grupy 20 największych gospodarek świata. Wzrost gospodarczy przyspiesza, a Polska jest obecnie najszybciej rosnącą dużą gospodarką unijną – mówił minister Domański. Według prognoz MF wzrost PKB w 2025 r. wyniesie 3,4 proc., w 2026 r. – 3,5 proc. Minister podkreślał, że inflacja spada szybciej niż oczekiwano, a w 2026 roku ma wynieść 3 proc.
– Prognozowany wzrost wynagrodzeń o 6,4 proc. oznacza, że realna wartość wynagrodzeń Polaków ponownie wyraźnie wzrośnie – mówił szef finansów dodając, że istotna dla gospodarki jest również rosnąca akcja kredytowa i pierwsze oznaki ożywienia w polskim eksporcie.
„Więcej niż szacowała Komisja Europejska”, "potrzeby pożyczkowe rosną", "deficyt sektora finansów publicznych w 2026 r. wysoki" – to pierwsze komentarze analityków do projektu budżetu na 2026 r.
– Budżet na rok 2026 to budżet bezpieczeństwa, inwestycji i oczywiście wspierania obywateli – zaznaczył też minister Domański.
Jak bezwzględny priorytet wymienił obronność, na którą przeznaczono rekordową kwotę 200 mld zł (ponad 4,8 proc. PKB), przy czym kwota ta obejmuje budżet MON oraz Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Całość nakładów na zdrowie w 2026 roku wyniesie 247,8 mld zł, czyli o ponad 25 mld więcej niż w 2025 roku. Środki te mają poprawiać dostępność świadczeń dla pacjentów.
Domański podkreślał, że w budżecie zabezpieczono środki na kluczowe projekty infrastrukturalne, takie jak pierwsza polska elektrownia jądrowa, CPK (Centralny Port Komunikacyjny), modernizacja i rozbudowa sieci linii kolejowych, transformacja energetyczna czy realizacja programu „Polskie Morze” (w tym budowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu).
Oczywiście zabezpieczono też środki na wszystkie programy socjalne, takie jak Aktywny Rodzic (babciowe), renta wdowia, 800+, 13. i 14. emerytura oraz waloryzacja świadczeń. A na mieszkalnictwo planowane są rekordowe wydatki na łączną kwotę 6,7 mld zł, co oznacza 2 mld zł więcej niż w tym roku i niemal dwukrotnie więcej niż w latach 2020-2023.
Jeśli chodzi o główne pozycje budżetowe, minister Andrzej Domański wyliczał, że dochody zaplanowano na 647 mld zł, co stanowi wzrost o blisko 44 mld w porównaniu do prognozy na 2025 rok (skorygowanej w dół z uwagi na niższą inflację).
Limit wydatków budżetu państwa określono na poziomie 918,9 mld zł, a deficyt ma być nie większy niż 271,7 mld zł.
Deficyt całego sektora finansów (według metodologii unijnej) ma wynieść 6,5 proc. PKB. I ma to być poziom niższy wobec oczekiwanych (i podniesionych według pierwotnego planu) 6,9 proc. PKB w 2025 r.
Dług publiczny według definicji krajowej (relacja państwowego długu publicznego do PKB) ma wynieść 53,8 proc. (przed korektą o część pożyczkową KPO). Po skorygowaniu o KPO wyniesie 49,5 proc. Obie wartości pozostają poniżej progu ostrożnościowego. W definicji unijnej (relacja całego zadłużenia państwa do PKB) wskaźniki te mają wynosić odpowiednio 66,8 proc. i 63,7 proc. na koniec 2026 roku.
