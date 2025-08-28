„Kolejny rząd może być w pułapce”. Ekonomiści komentują projekt budżetu na 2026 r.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy budżetowej na 2026 r., deficyt budżetowy w przyszłym roku ma wynieść blisko 272 mld zł, przy dochodach na poziomie około 647 mld zł, i limicie wydatkach około 919 mld zł. To nominalnie nieco niższy deficyt niż zaplanowany na 2025 r. (blisko 289 mld zł). Warto przy tym zauważyć, że jednocześnie minister finansów Andrzej Domański „przemycił” podczas konferencji informację o obniżeniu prognozy dochodów budżetu w tym roku o około 30 mld zł (z ok. 633 mld zł do ok. 603 mld zł) ze względu na niższą od oczekiwań inflację.

Reklama

Ile wyniesie deficyt w 2026 roku

Ministerstwo Finansów założyło też, że deficyt całego deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) wyniesie w 2026 r. 6,5 proc. PKB. Wobec deficytu gg w 2024 r. na poziomie 6,6 proc., to oznaczałoby brak konsolidacji fiskalnej (oczekiwanej przez agencje ratingowe, i Brukselę w ramach procedury nadmiernego deficytu). Jednocześnie minister Domański poinformował, że deficyt w 2025 r. ma być wyższy od planów i wynieść 6,9 proc., a więc w relacji do tego roku, w bieżącym do jakiejś konsolidacji ma dojść.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Jaki budżet państwa na przyszły rok. Rząd pokazał plany Deficyt budżetowy w 2026 r. ma być nie wyższy niż 271,7 mld zł – podał minister finansów Andrzej Domański. To trochę mniej niż oczekiwania rynkowe i trochę mniej mniej niż dziura w finansach publicznych w tym roku.

Rząd oficjalnie przyznał też to, co od dłuższego czasu było nieuniknione – w 2026 r. dług publiczny (liczony metodologią unijną, czyli z uwzględnieniem zadłużenia pozabudżetowego) przekroczy 60 proc. PKB, i wyniesie 66,8 proc. Jednocześnie, minister Domański wskazywał, że gdyby tę wartość skorygować o część pożyczkową KPO, to ta relacja wyniosłaby 63,7 proc. PKB. Według metodologii polskiej (tj. bez funduszy pozabudżetowych) dług ma sięgnąć 53,8 proc. PKB (po skorygowaniu o część pożyczkową KPO 49,5 proc. PKB), a więc utrzymywać się poniżej konstytucyjnych progów 55 i 60 proc. Potrzeby pożyczkowe netto na 2026 r. zostały zaplanowane na kwotę 423 mld zł.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, PKB Polski urośnie w 2026 r. realnie o 3,5 proc., czy wzroście inwestycji o 8 proc. Inflacja ma wynieść średniorocznie 3 proc. r/r, a przeciętne wynagrodzenie urosnąć o 6,4 proc. r/r.