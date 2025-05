Czytaj więcej Prognozy gospodarcze Ekonomiści Credit Agricole BP z najcelniejszym scenariuszem Najtrafniejsze prognozy dla polskiej gospodarki w 2024 r. formułowali analitycy z Credit Agricole Bank Polska. Podium uzupełnili analitycy PZU i BGK.

Co jeszcze mówi nominalny PKB?

Ekonomistów i opinię publiczną zdecydowanie bardziej interesuje realne tempo wzrostu gospodarczego, niemniej świadomość nominalnej wartości PKB również może się przydać choćby do prostych przeliczeń. Często jakieś wydatki (np. na ochronę zdrowia, edukację czy wojsko) określa się właśnie w odniesieniu do PKB. Przykładowo, jeśli kandydat na prezydenta mówi o nakładach 8 proc. na ochronę zdrowia, to można szacować, że uważa, że w 2024 r. powinny one sięgnąć około 291 mld zł. Oczywiście przy założeniu, że mówimy o odniesieniu do bieżącej wartości PKB (co nie jest oczywiste, bo choćby właśnie w ochronie zdrowia wynikającą z ustawy kwotę wydatków porównuje się do PKB sprzed dwóch lat).

Podobnie, jeśli słyszymy, że jakaś reforma będzie kosztowała np. 1 proc. PKB, to łatwo można oszacować, że powinno to być (w 2024 r.) około 36 mld zł. Na podobnej zasadzie, np. deficyt czy dług sektora finansów publicznych określa się w relacji do PKB. Słysząc, że w 2024 r. dług publiczny wyniósł 55,3 proc. PKB można łatwo policzyć (co zresztą potwierdzają dane GUS), że nieznacznie przekroczył 2 bln zł.

Na bazie aktualnych danych i prognoz można szacować, że w 2025 r. PKB Polski raczej zatrzyma się na poziomie nieco ponad 3,9 bln zł, i przekroczy wartość 4 bln zł w 2026 r.