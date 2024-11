Presja płac ustępuje niechętnie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w październiku 8316,57 zł brutto. To oznacza wzrost o 10,2 proc. rok do roku, lekko powyżej oczekiwań (10 proc.). Formalnie te 10,2 proc. to najniższa dynamika w tym roku, niemniej to wciąż wysoki wynik w dłuższym horyzoncie. To efekt m.in. dużych podwyżek płacy minimalnej w tym roku. Dynamika wynagrodzeń w Polsce opada, ale powoli. Prognozy zwykle zakładają, że w przyszłym roku dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw będzie bliższa 7–9 proc. Spada ona też w ujęciu realnym, acz pozostaje na wyraźnym plusie. W październiku wyniosła 5 proc., najmniej w tym roku. To nie tylko efekt hamowania dynamiki nominalnej, ale też wzrostu inflacji w II połowie roku.