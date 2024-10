Kiepskie dane z przemysłu i budownictwa w Polsce. "Kondycja pozostaje słaba"

Pewnym plusem sytuacji w przemyśle jest to, że nie wysyła on sygnałów proinflacyjnych. Już od ponad roku mamy do czynienia z deflacją producencką, we wrześniu ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 6,3 proc. niższe niż przed rokiem (oraz o 0,5 proc. niższe niż w sierpniu br.).

- Dane Eurostatu wskazują, że Polska jest jedyną spośród dużych gospodarek, gdzie koszty produkcji wyraźnie spadają. W przypadku większości gospodarek obserwujemy około jednoprocentowy wzrost cen dóbr trwałych oraz nieco silniejszy, dwuprocentowy wzrost cen dóbr kapitałowych – zauważa dr Rybacki.

Produkcja budowlano-montażowa cały czas wyraźnie pod kreską

Produkcja budowlano-montażowa we wrześniu okazała się z kolei, zgodnie z poniedziałkowymi danymi GUS, o 9 proc. niższa niż przed rokiem. Ekonomiści spodziewali się nawet większego tąpnięcia, średnia prognoz wskazywała na spadek o 9,7 proc. Około 8-10-procentowe spadki rok do roku odnotowano we wszystkich działach: budowie budynków, budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz w robotach specjalistycznych.

W całym okresie styczeń-wrzesień 2024 r. budownictwo w Polsce jest na siedmioprocentowym minusie względem analogicznego okresu 2023 r. Najlepiej wypadają tu budowy budynków, gdzie spadek rok do roku jest „tylko” trzyprocentowy.

„Budownictwo od początku roku jest pod negatywnym wpływem okresu przejściowego między unijnymi perspektywami finansowymi, spadku inwestycji prywatnych i dekoniunktury w budownictwie mieszkaniowym” – komentują ekonomiści PKO Banku Polskiego.