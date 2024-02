Siła nabywcza płac rośnie najszybciej od 2008 r. Konsumpcja ruszy za nią

Stagnacja zatrudnienia

Gdy poprzednio realne wynagrodzenia rosły w tempie przewyższającym 8 proc., sprzedaż detaliczna towarów zwiększała się realnie w tempie dochodzącym nawet do 20 proc. rocznie, a szeroko rozumiana konsumpcja, z uwzględnieniem usług, w tempie przewyższającym 6 proc. rok do roku. Dzisiaj takiego boomu w handlu detalicznym nikt nie oczekuje, choćby dlatego, że w kolejnych miesiącach wzrost realnych wynagrodzeń prawdopodobnie nieco zwolni, a dodatkowo – przynajmniej w sektorze przedsiębiorstw – w miejscu stoi zatrudnienie, co ogranicza wzrost funduszu płac. W styczniu, jak wynika z wtorkowych danych GUS, przeciętne (przeliczone na pełne etaty) zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło wprawdzie o 21 tys. etatów, ale to głównie efekt aktualizacji próby przedsiębiorstw. GUS co roku w styczniu dodaje do niej te podmioty, których zatrudnienie w poprzednim roku przekroczyło dziesięć osób i odejmuje te, których zatrudnienie zmalało poniżej tego progu. Zmiana przeciętnego zatrudnienia w wyniku tej operacji tym razem nie skompensowała jednak nawet spadku zatrudnienia w trakcie 2023 r. W rezultacie w porównaniu ze styczniem ub.r. liczba etatów stopniała o 14 tys.

Mimo to solidne przyspieszenie wzrostu konsumpcji, który w II połowie ub.r. utrzymywał się poniżej 1 proc. rok do roku, wydaje się pewne. Takie okoliczności mogą zaś utwierdzić większość członków Rady Polityki Pieniężnej w przekonaniu, że w tym roku nie będzie przestrzeni do obniżek stóp procentowych. Jak tłumaczył tydzień temu na antenie Parkiet TV prof. Ireneusz Dąbrowski, członek RPP, jego zaniepokojenie budzi właśnie ryzyko, że szybki wzrost płac ośmieli firmy do podwyższania cen.

Złudne odbicie produkcji

Wtorkowe dane GUS sugerują, że taki scenariusz – wzrost cen napędzany przez wzrost kosztów pracy i popytu konsumpcyjnego – jest bardziej prawdopodobny w sektorze usługowym. W sektorze przemysłowym utrzymuje się bowiem na razie głęboka deflacja, która w dużym stopniu jest konsekwencją rozładowania napięć w łańcuchach dostaw i spadku cen kluczowych surowców, ale jest też odzwierciedleniem dekoniunktury w tym sektorze. W styczniu wskaźnik cen produkcji sprzedanej zmalał o 9 proc. rok do roku, najbardziej od co najmniej 2006 r. (starszych danych GUS nie publikuje), po zniżce o 6,9 proc. w grudniu.

O utrzymującej się słabości przemysłu świadczą też styczniowe wyniki produkcji, która wzrosła realnie o 1,6 proc. r./r., po zniżce o 3,5 proc. w grudniu. Odbicie produkcji okazało się słabsze, niż oczekiwali przeciętnie ekonomiści i wynikało głównie z bardziej korzystnego układu kalendarza. Grudzień ub.r. liczył o dwa dni robocze więcej niż w 2022 r., a styczeń miał ich tyle samo co rok temu.