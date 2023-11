Koniec cenowych anomalii

Pod koniec października GUS wstępnie oszacował, że wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w tamtym miesiącu o 6,5 proc. rok do roku. Drugi szacunek inflacji w październiku, opublikowany w środę, wskazuje, że wyniosła ona jednak 6,6 proc., tak jak przed wstępnymi danymi oceniali przeciętnie ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści.

Spadek rocznej inflacji o 1,6 pkt proc. należy do najgłębszych w tym roku, ale okres jej gwałtownego hamowania dobiega już końca. Wskazują na to zmiany cen w ujęciu miesiąc do miesiąca. W październiku CPI wzrósł o 0,3 proc. w stosunku do września, zamiast o 0,2 proc., jak wstępnie oceniał GUS. Tymczasem wcześniej przez pięć miesięcy ceny stały w miejscu lub nawet malały. Z drugiej strony, zwyżka CPI w październiku o 0,3 proc. jest zgodna z sezonowym wzorcem.

Kołem zamachowym dezinflacja pozostają towary, których ceny wzrosły w październiku o 5,7 proc. rok do roku, najmniej od września 2021 r., po zwyżce o 7,6 proc. miesiąc wcześniej. W stosunku do września towary podrożały jednak o 0,3 proc., najbardziej od kwietnia. Wzrost cen usług konsumpcyjnych również w październiku zwolnił, ale w mniejszym stopniu: do 9,3 proc. rok do roku z 9,7 proc. we wrześniu. To najniższy wynik od marca 2022 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca usługi również podrożały o 0,3 proc.

Do wyhamowania wzrostu cen towarów przyczyniła się wyraźnie polityka marżowa Orlenu, który przed wyborami obniżył ceny paliw pomimo drożejącej wtedy na globalnym rynku ropy naftowej. To pomogło zbić ceny na stacjach benzynowych w Polsce o 4,2 proc. w stosunku do września i o 14,4 proc. rok do roku. Jak podaje GUS, odjęło to od miesięcznej zwyżki CPI ponad 0,2 pkt proc. (inaczej mówiąc, gdyby ceny paliw były stabilne, CPI wzrósłby w październiku o 0,6 proc.)

W stosunku do września wyraźnie, o 0,4 proc., podrożała natomiast żywność i napoje bezalkoholowe. Ale za sprawą wysokiej bazy odniesienia wzrost cen towarów z tej kategorii w ujęciu rok do roku wyniósł 7,9 proc., najmniej od lutego 2022 r., gdy w życie weszła tzw. tarcza antyinflacyjna, obniżająca z 5 proc. do zera VAT na podstawowe artykuły żywnościowe.