Ogromny przyrost długu może być groźny

Czy to znaczy, że rząd PiS rzeczywiście zostawia kolejnemu rządowi finanse państwa w znakomitym stanie? – Absolutnie nie, i to z kilku powodów – komentuje Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych. – Po pierwsze, od 2020 r. mamy do czynienia z ogromną ekspansją fiskalną, której skutki zostały jednak w pewnej mierze ukryte przez wysoką inflację, która zwiększa też przecież nominalną wartość PKB – zaznacza Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

Dużo płacimy za dług

Ekonomiści mówią, że gdyby nie inflacja, Polska nie wyrastałaby z zadłużenia w takim tempie jak w ostatnich trzech latach. Wskaźnik do PKB sięgałby obecnie ok. 56–57 proc.

– Po drugie, sygnałem ostrzegawczym mogą być rosnące koszty obsługi długu – ocenia Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. – Już obecnie są one, w relacji do wartości długu, niemal najwyższe wśród krajów UE, przed nami są tylko Węgry – wylicza. W takim ujęciu Polska w 2023 r. za pożyczone pieniądze zapłaci 4,6 proc. całego długu (na Węgrzech to 6 proc.), podczas gdy np. najbardziej zadłużona w UE Grecja – ok. 2 proc. – To ważny wskaźnik, na który powinniśmy zwracać dużą uwagę. Swego czasu Rumunia miała zadłużenie na poziomie jedynie 38 proc. PKB, ale i tak nie uchroniło jej to od utraty płynności przy niekontrolowanym wzroście rentowności papierów skarbowych – ostrzega Sławomir Dudek.

Zatrważające plany

– Kolejny problem to wprost zatrważające plany finansowe na 2024 r., które przygotował rząd PiS w postaci ustawy budżetowej – ostrzega Dudek. – Mówią one o wzroście zadłużania o najwyższe w historii 340 mld zł i rekordowo wysokich potrzebach pożyczkowych. Oznacza to, że rząd będzie musiał znaleźć chętnych na 1 mld zł obligacji dziennie – wylicza. – Potrzeby pożyczkowe na 2024 r. są tak wysokie, że nie są w stanie ich sfinansować krajowe oszczędności, trzeba będzie sięgnąć po inwestorów zagranicznych, a ci niestety nam nie ufają, co widać po kursie walutowym i nachyleniu tzw. krzywej dochodowości. A to kolejny argument, że niestety finanse publiczne nie wyglądają tak bezpiecznie – podkreśla Benecki.