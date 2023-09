Inflacja w sierpniu. GUS podał dane

Jednym z przejawów uporczywości inflacji jest szybki wciąż wzrost cen usług. W sierpniu podrożały one o 11,1 proc. rok do roku po 11,3 proc. w lipcu, a w ciągu miesiąca o 0,6 proc. Szczególne duże podwyżki cen – o 13,5 proc. rok do roku po 13,6 proc. w lipcu – GUS odnotował w edukacji. Towary konsumpcyjne podrożały o 9,8 proc. rok do roku po 10,6 proc. w poprzednim miesiącu.

Do wyhamowania inflacji przyczyniła się przede wszystkim stabilizacja cen żywności i nośników energii w połączeniu z wysoką bazą odniesienia sprzed roku.

Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały w sierpniu o 12,7 proc. rok do roku, najmniej od marca 2022 r., po 15,6 proc. w lipcu. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów z tej kategorii zmalały o 0,9 proc., nieco mniej niż w lipcu (1,2 proc.). Najbardziej, o 6 proc., spadły ceny warzyw.

Nośniki energii podrożały w sierpniu o 13,9 proc. rok do roku, najmniej od listopada 2021 r., po 16,7 proc. w lipcu. W ujęciu miesiąc do miesiąca ich ceny drugi raz z rzędu się nie zmieniły, podczas gdy wcześniej przez cztery miesiące z rzędu spadały. W kolejnych miesiącach GUS będzie już uwzględniał podwyżkę limitu zużycia energii elektrycznej, do którego obowiązują zamrożone ceny.

Ceny paliw do prywatnych środków transportu wzrosły w sierpniu o 1,9 proc. w stosunku do lipca. W rezultacie w ujęciu rok do roku paliwa potaniały o 6,1 proc., po 15,5 proc. w lipcu. We wrześniu ceny paliw maleją, choć na rynku globalnym drożeje ropa naftowa. W tym miesiącu ekonomiści spodziewają się więc ponownego przyspieszenia spadku cen na stacjach paliw w ujęciu rok do roku.

Na podstawie tych danych ekonomiści szacują, że tzw. inflacja bazowa – nie obejmująca cen paliw, energii i żywności - wyniosła w sierpniu około 10 proc. po 10,6 proc. w lipcu. Taki wynik oznaczałby, że od szczytu z marca (12,3 proc.) ta miara wzrostu cen zmalała jedynie o 2,3 pkt proc., podczas gdy roczna dynamika CPI spadła od szczytu o ponad 8 pkt proc.