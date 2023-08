GUS podał dane za lipiec, inflacja nadal dwucyfrowa

– Bez niespodzianek w finalnych danych o inflacji – ocenili na Twitterze analitycy Banku Pekao. – Sierpień w dalszym ciągu zapowiada się na ostrzu noża, bardzo blisko 10 proc. rok do roku – dodali.

Serwis finansowy macroNEXT zauważył natomiast, że choć „ceny prawie się nie zmieniły" (to cytat z nowego baneru umieszczonego na elewacji siedziby Narodowego Banku Polskiego w Warszawie), a w lipcu nawet sezonowo spadły (o 0,2 proc. w porównaniu z czerwcem), to inflacja wciąż pozostaje ponad cztery razy wyższa niż powinna (cel inflacyjny NBP to 2,5 proc.).

Przypomnijmy, że w czerwcu ceny towarów i usług były o 11,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Lipiec był natomiast piątym z rzędu miesiącem hamowania tempa wzrostu cen. – Dzisiejsze dane są zgodne z naszą prognozą zakładającą, że w kolejnych miesiącach inflacja w Polsce pozostanie w trendzie spadkowym i we wrześniu obniży się do poziomu jednocyfrowego. W świetle wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego uważamy, że skłoni to Radę Polityki Pieniężnej do obniżenia stóp procentowych na posiedzeniach w październiku i listopadzie, o 25 pkt bazowych w każdym z tych przypadków – prognozują analitycy Credit Agricole Bank Polska.