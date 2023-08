Sektor przemysłowy bez cienia ożywienia

PMI, popularny wskaźnik koniunktury w polskim przemyśle przetwórczym, bazujący na ankiecie wśród menedżerów logistyki około 250 dużych przedsiębiorstw, zmalał w lipcu do najniższego od listopada ub.r. poziomu 43,5 pkt z 45,1 pkt w czerwcu – podała we wtorek firma S&P Global. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści, znając już wstępne lipcowe dane o kondycji przemysłu w strefie euro, powszechnie spodziewali się zniżki tego wskaźnika, ale zwykle do 44,5 pkt. Zaledwie trzech z 22 uczestników naszej ankiety spodziewało się wyniku poniżej 44 pkt.