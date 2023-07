Przemysł wychodzi z zapaści, na rynku pracy ochłodzenie

GUS opublikował w czwartek serię danych dotyczących kondycji polskiej gospodarki w czerwcu.

Reklama

Produkcja sprzedana przemysłu zmalała realnie (tzn. licząc w cenach stałych) o 1,4 proc. rok do roku po zniżce o 2,8 proc. w maju (ten ostatni wynik GUS skorygował w górę; wstępnie informował o zniżce o 3,2 proc. rok do roku). Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie spodziewali się zniżki produkcji o 1,6 proc. rok do roku.

Czerwcowa zniżka produkcji w ujęciu rok do roku była najmniejsza od lutego. W porównaniu do maja oczyszczona z wpływu czynników sezonowych produkcja wzrosła o 0,4 proc. To również najlepszy wynik od lutego.

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej (PPI) wzrósł w czerwcu o zaledwie 0,5 proc. rok do roku po zwyżce o 2,8 proc. w maju. Inflacja w przemyśle tak niska nie była już od grudnia 2020 r.