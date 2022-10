Wczorajsza sesja na GPW miała zmienny przebieg, ale najważniejsze, że indeksy finiszowały na niewielkim plusie i zakończyły tym samym serię kilku dni spadków z rzędu. Co więcej, udało się tego dokonać mimo wyprzedaży na giełdach zachodnich i amerykańskich. Dla globalnych giełd wciąż jednym z kluczowych elementów są przyszłe decyzje Fedu co do stóp procentowych. Jak zwracają uwagę analitycy w porannych komentarzach, z tego punktu widzenia istotne są publikowane dziś i jutro dane o inflacji (PPI i CPI) w USA. Do ich publikacji inwestorzy mogą się więc wstrzymywać z poważniejszymi decyzjami.