Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła 14 kwietnia 2022 r. uchwałę w sprawie okoliczności istotnych dla oceny rękojmi w sprawach z zakresu rynku finansowego w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

"Wszelkie powiązania podmiotu licencjonowanego, jego znaczących udziałowców oraz osób nim zarządzających z Federacją Rosyjską lub Republiką Białorusi w postaci pochodzenia (obywatelstwa) z tych państw, koncentrowania w tych państwach swojej aktywności społecznej, zawodowej czy biznesowej lub bliskich powiązań osobistych lub biznesowych z podmiotami koncentrującymi tam swoją aktywność, Komisja Nadzoru Finansowego traktuje i traktować będzie jako istotną wątpliwość co do tego, że działalność podmiotu licencjonowanego będzie prowadzona w sposób prawidłowy – praworządny, uczciwy, transparentny, ostrożny i stabilny. "

Tymczasem wydaje się jednak, że rosyjski kapitał był już od dawna świadom planów putinowskiej administracji. Z jakiego innego powodu starałby się tak skrzętnie ukrywać swoje pochodzenie. Okazuje się bowiem, że wiele rosyjskich firm lub firm powiązanych z rosyjskimi oligarchami działa bez zakłóceń w całej Europie, a w tym również w naszym kraju ukrywając się za nazwiskami podstawionych osób czy też pod anglojęzycznymi nazwami spółek rejestrowanych w rajach podatkowych lub krajach nierespektujących zachodnich i amerykańskich sankcji. I jest ich na pewno więcej niż wymienionych na pierwszej polskiej liście sankcyjnej 35 podmiotów.

Przykładem jest Cardina Sp. z o.o., posiadająca licencję Krajowej Instytucji Płatniczej i będąca wydawcą kart kredytowych.

Jednym z dwóch właścicieli firmy jest Trecastle Global Investments L.L.C. z siedzibą w Dubaju. Członkiem rady nadzorczej Cardina Sp. z o.o. jest pani o wymownie brzmiącym nazwisku Natalia Aleksandrovna Retzbach, która figuruje w rejestrze kantonu Zurich jako jedyny Dyrektor Wykonawczy Cardina Investments AG. A sama Trecastle Global Investments, jak wynika z dokumentów rejestrowych w United Arab Emirates Ministry of Economy, ma jako dyrektora wykonawczego Tarasa Wolgemuta. To były współwłaściciel rosyjskiego SobinBank (obecnie Genbank). Co ciekawe, Trecastle jest współwłaścicielem, wraz Państwową Spółką Federacji Rosyjskiej, spółki Aurum Leasing Limited z siedzibą w Abu Dhabi, która posiada 34 proc. portfela leasingów w Federacji Rosyjskiej.

Cardina Sp. z o.o. mimo tak wątpliwych powiązań kapitałowych została skutecznie zarejestrowana w Polsce jako Krajowa Instytucja Płatnicza i od 2017 roku prężnie działa w naszym sektorze pożyczkowym. Posiadany przez nią status pozwala omijać regulacje i sprzedawać pożyczki w ramach wydawanej karty kredytowej z kosztami pozaodsetkowymi znacznie przekraczającymi 200 proc. Karty kredytowe oferowane są za pośrednictwem operatora karty Benefitia Sp. z o.o. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 238,00 proc. przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5070,00 zł, zmienne oprocentowanie nominalne wynosi 0 proc. w skali roku, całkowity koszt kredytu 3570,00 zł.

A co na to KNF? Na nasze pytanie o spółkę w świetle wspomnianej uchwały otrzymaliśmy taką odpowiedź: "Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie jest uprawniony do poddawania publicznej analizie sytuacji konkretnych podmiotów nadzorowanych ani do informowania o podejmowanych wobec nich działaniach. Niezależnie od tego, w kontekście uchwały KNF dotyczącej rękojmi, Urząd KNF może przeprowadzać weryfikację działalności takich podmiotów i ich powiązań, zarówno osobistych, kapitałowych jak i biznesowych z podmiotami wywodzącymi się lub powiązanymi z Rosją lub Białorusią.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w przypadku Cardina sp. z o.o. KNF nie miała jednak, ani w zakresie autoryzacyjnym (licencyjnym), ani sprawowania nadzoru bieżącego nad Cardina, wynikającego z przepisów prawa obowiązku dokonywania oceny rękojmi (odpowiedniości) podmiotów."