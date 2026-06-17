Obserwując debiut i pierwsze dni notowań SpaceX, kosmicznej spółki Elona Muska, można dosłownie przecierać oczy ze zdumienia. Firma, która „z marszu” wskoczyła (w momencie pisania tego komentarza) na szóstą pozycję wśród spółek o największej kapitalizacji giełdowej, może pochwalić się wskaźnikami przypominającymi szczytowy etap tzw. bańki internetowej z przełomu wieków. Wskaźnik EV/sprzedaż na ten rok na poziomie ponad 70, a EV/EBITDA (za 2026) bliski... 200 – a to wszystko przy ujemnym wyniku netto za ubiegły, jak i prawdopodobnie bieżący rok. Wobec takich parametrów zupełnie bledną wyceny „big techów”, na które narzekaliśmy w ostatnich latach jako na zbyt wysokie. No cóż, połączenie wizjonerskiego stylu Elona Muska, niskiego free float oraz entuzjastycznego popytu detalicznego potrafi czynić cuda...

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Za sprawą oferty akcji SpaceX wartość tegorocznych wpływów z IPO w USA już teraz przekroczyła rekord z 2021 r., a przecież ciągle przed nami kolejne wielkie oferty, tym razem z modnego sektora AI: Anthropic czy OpenAI. Czyżby ekscytacja publiczności giełdowymi debiutantami miała okazać się klasycznie już finałowym etapem hossy?

Zanim do tego dojdzie, na plus odnotowałbym próbę ożywienia szerszego rynku w USA, który w ostatnich miesiącach pozostawał w cieniu spółek AI. Próbę tę czekać może w najbliższym czasie ważny techniczny test – wskaźnik Advance/Decline szykuje się do ataku na szczyty z końca lutego/połowy kwietnia.